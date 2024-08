India anuncia elecciones en la parte de Cachemira bajo su control, cinco años después de revocar su autonomía

La comisión electoral de India ha anunciado la celebración, a partir del 18 de septiembre, de elecciones legislativas en el estado de Jammu y Cachemira, la parte bajo su control de la región de Cachemira que se ha disputado históricamente con Pakistán, en lo que se trata de los primeros comicios desde que el primer ministro indio, Narendra Modi, decidiera revocar su autonomía en 2019. La orden supuso que la Cachemira india dejó de ser un estado federado para pasar a dividirse en dos territorios federales dependientes directamente del Ejecutivo de Nueva Delhi: el de la Cachemira india propiamente dicho --integrado por Jammu, la zona de mayoría hindú, y Cachemira, la zona de mayoría musulmana-- y el de Ladaj, un enclave budista en una zona montañosa que hace frontera con China. La decisión de Modi fue considerada por sus críticos como un ataque directo contra la minoría musulmana en un nuevo ejercicio supremacista del ultranacionalista primer ministro hindú. La región, cuya soberanía se disputan India y Pakistán desde que se independizaron de Reino Unido, ha sido objeto de dos guerras entre ambos países y vive marcada por las acciones de milicianos islamistas separatistas, en un conflicto que se ha cobrado la vida de más de 45.000 personas desde mediados de la década de 1980. En este sentido, Gobierno de Modi defendió su decisión argumentando que el cambio de estatus en Cachemira permitiría traer prosperidad económica a la región y poner fin a la insurgencia. No obstante, el primer ministro ya dejó entrever un giro en su postura tras los malos resultados de las últimas elecciones legislativas que terminaron en junio. A pesar de su triunfo en las urnas, Modi se vio obligado por vez primera desde su llegada al poder hace una década a gobernar en una coalición para mantenerse en el cargo, en una decisión que melló su estatus simbólico de autoproclamado guía nacional del país como bastión del mundo hindú, algo impensable cuando arrasó en su llegada al poder hace diez años. El episodio que terminó por decantar la celebración de los comicios fue una orden emitida por el Tribunal Supremo del país en diciembre del año pasado, y que mandaba a la Comisión Electoral india que celebrara los comicios en Jammu y Cachemira como muy tarde el 30 de septiembre de este año. El mismo Tribunal Supremo que, solo un año antes, había decidido validar la decisión de Modi de despojar al estado de su autonomía. La Comisión Electoral ha decidido no agotar el plazo ordenado por la corte y ha declarado que las elecciones legislativas en Jammu y Cachemira comenzarán el 18 de septiembre y proseguirán en otras dos jornadas de votación que tendrán lugar el 25 de septiembre y el 1 de octubre. El 4 de octubre, tres días después de la última votación, se darán a conocer los resultados. "Las largas colas en los centros de votación en Jammu y Cachemira durante las últimas elecciones", ha comentado el jefe de la Comisión Electoral, Rajiv Kumar, "son una prueba de que la gente no sólo quiere un cambio, sino que también quiere alzar su voz y ser parte de ese cambio". "Este atisbo de esperanza y democracia demuestra que la gente quiere cambiar la situación. Quiere escribir su propio destino. La gente de Jammu y Cachemira eligió las papeletas en lugar de las balas durante los últimos comicios", ha añadido en comentarios recogidos por el 'Times of India'.

Compartir nota: Guardar Nuevo