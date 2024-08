Walmart eleva previsiones para el año alentado por cazaofertas

(Bloomberg) -- Walmart Inc. elevó sus previsiones de ventas para todo el año, alentada por los consumidores que compran productos de primera necesidad y buscan ofertas incluso mientras reducen el gasto en otros sectores.

La empresa con sede en Bentonville, Arkansas, dijo que ahora espera que las ventas netas aumenten hasta un 4,75% en el año, frente a las previsiones anteriores de un aumento de hasta un 4%. También elevó sus objetivos de ingresos operativos y ganancias.

“Vemos que el consumidor sigue siendo exigente, selectivo, busca el valor” y se centra en lo esencial, dijo el director financiero, John David Rainey, en una entrevista el jueves. “No estamos viendo ningún deterioro progresivo de la salud financiera de nuestros clientes”.

Las acciones de Walmart subieron hasta un 8,4% en las operaciones de Nueva York, la mayor ganancia intradía desde noviembre de 2022. La acción se ha fortalecido un 31% en lo que va de año hasta el cierre del miércoles, en comparación con una ganancia del 14% del índice S&P 500.

En las últimas semanas, los inversionistas han intentado dar sentido a los turbios mercados laborales y la volatilidad de las acciones analizando las empresas en busca de pistas. El optimismo de Walmart apunta a un consumidor estadounidense cada vez más exigente que se enfrenta a la incertidumbre económica y a las altas tasas de interés. Los estadounidenses están recortando su gasto en viajes y aplazando grandes renovaciones en su hogar, y minoristas desde Home Depot Inc. hasta Wayfair Inc. han señalado un debilitamiento en el entorno de gasto. En su lugar, se están centrando en productos esenciales como los alimentos, lo que ha dado un impulso al negocio de Walmart.

Cada mes del trimestre se mantuvo relativamente constante y no hubo retrocesos durante el último trimestre en julio. El aumento de las previsiones es un reflejo del rendimiento superior de la empresa en la primera mitad del año, afirmó Rainey, añadiendo que aún persiste la incertidumbre debido a las próximas elecciones estadounidenses y a los disturbios geopolíticos en Oriente Medio.

Walmart dijo que las ventas comparables en EE.UU. aumentaron un 4,2%, sin contar el combustible, el último trimestre, impulsadas por un mayor número de unidades y transacciones. Los analistas esperaban un aumento del 3,4% para la métrica, que captura los ingresos generados en línea y en tiendas abiertas al menos un año. La empresa registró ganancias ajustadas de 67 centavos por acción, lo que superó la estimación promedio de los analistas de 65 centavos.

Las ventas de productos generales de la empresa crecieron tras 11 trimestres consecutivos de caídas. La categoría, que tiene márgenes más altos, ha lastrado el negocio en los últimos años a medida que los consumidores se alejaban de los artículos discrecionales. Walmart dijo que su surtido más amplio de estos productos está atrayendo a los consumidores.

En el segmento de productos generales, los productos para el jardín y la jardinería, así como los productos de temporada como los flotadores para piscinas, fueron los más destacados durante el trimestre. Si se juntaran todos los flotadores para piscinas que vendió Walmart, se llenarían 30.000 canchas de fútbol, dijo Rainey. La temporada de regreso a clases ha tenido un comienzo saludable, y los artículos de papelería están entre los más populares.

“No estamos experimentando un debilitamiento del consumo en general”, señaló el director ejecutivo Doug McMillon. “Los clientes buscan valor, una amplia variedad de artículos y servicios”, dijo en una llamada con analistas.

Según él, es poco probable que se produzca una deflación notable en el futuro, así como que los precios de los productos de consumo general, es decir, artículos no esenciales como los electrodomésticos, disminuyan mucho más. Los precios de los alimentos envasados siguen subiendo ligeramente, y algunos proveedores están considerando posibles aumentos, por lo que Walmart está contraatacando, afirmó.

Walmart ha sido una excepción entre las empresas de consumo que en general enfrentan una demanda más débil, a medida que los comportamientos de búsqueda de valor impulsan su negocio.

Home Depot y Whirlpool redujeron sus previsiones de ventas para el año debido a que sus clientes redujeron el gasto en artículos costosos y proyectos de mejoras para el hogar. El director financiero de Home Depot, Richard McPhail, dijo el martes que mientras las tasas de interés permanezcan altas, incluso aquellos que tienen medios para gastar no derrocharán, una tendencia que llamó una “mentalidad de aplazamiento”.

Nota Original: Walmart Lifts Full-Year Outlook on Bargain-Hunting Shoppers (2)

