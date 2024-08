Petro sostiene que la propuesta 'confidencial' que hizo llegar el ELN "no es de su interés"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha lamentado este jueves que la propuesta 'confidencial' que el Gobierno entregó hace unos días al Ejército de Liberación Nacional "parece no ser de su interés", después de que la guerrilla respondiera elevando el tono y exigiendo que se cumpliera lo acordado. "No hay problema con que se haga publica la 'propuesta confidencial'", ha dicho Petro, quien ha explicado que ésta consiste en encontrar una forma con los empresarios y los movimientos sociales para implementar la reforma económica que se acordó con el ELN en Ciudad de México y luego ratificado en Caracas, Venezuela. Un modelo económico incluido en un documento que se presentó en mayo y que estructura en nueve puntos. Sobre el papel, dicha propuesta busca poner en marcha sistemas sostenibles de producción que superen "la desigualdad y el modelo especulativo y monopólico". Petro ha respondido así en su cuenta de X a un comunicado del ELN en el que se afirma que no se necesitan propuestas 'confidenciales', sino "franqueza y claridad" e insta al Gobierno a sacarles de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO) tal y como se habló y que se debería haber hecho en junio de 2023. La guerrilla ha reprochado que mientras el Gobierno da por concluido el alto el fuego y se prepara para retomar sus operaciones, el ELN ha propuesto ampliar el cese de las hostilidades hasta el 23 de este mes para que se cumpla el acuerdo de retirarles de la lista GAO y facilitar así que se reanuden las conversaciones.

