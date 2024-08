El cambio climático exacerbó el riesgo de grandes incendios en 2023

En 2023 hubo al menos tres veces más probabilidades de incendios forestales sin precedentes en Canadá y la Amazonia por el cambio climático, que contribuyeron a los altos niveles de emisiones de CO2. En la primera edición de una nueva revisión anual sistemática, el informe 'State of Wildfires', liderado por la Universidad de East Anglia y el European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), hace un balance de los incendios forestales extremos de la temporada de incendios 2023-2024 (marzo de 2023 a febrero de 2024), explica sus causas y evalúa si los eventos podrían haberse previsto. También evalúa cómo cambiará el riesgo de eventos similares en el futuro bajo diferentes escenarios de cambio climático. El informe, publicado en la revista Earth System Science Data, revela que las emisiones de carbono de los incendios forestales a nivel mundial fueron un 16% superiores a la media, con un total de 8.600 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. Las emisiones de los incendios en los bosques boreales canadienses fueron más de nueve veces superiores a la media de las dos últimas décadas y contribuyeron con casi una cuarta parte de las emisiones mundiales. Si no hubiera sido una temporada de incendios tranquila en las sabanas africanas, la temporada de incendios de 2023-24 habría establecido un nuevo récord de emisiones de CO2 a nivel mundial. Además de generar grandes emisiones de CO2, los incendios en Canadá provocaron más de 230.000 evacuaciones y ocho bomberos perdieron la vida. También se observó una cantidad inusualmente alta de incendios en partes del norte de América del Sur, en particular en el estado de Amazonas en Brasil y en áreas vecinas de Bolivia, Perú y Venezuela. Esto llevó a que la región amazónica tuviera una de las peores calificaciones de calidad del aire del planeta. En otras partes del mundo, los incendios forestales que ardieron intensamente y se propagaron rápidamente en Chile, Hawái y Grecia provocaron 131, 100 y 19 muertes directas, respectivamente. Estos fueron algunos de los muchos incendios forestales en todo el mundo con impactos significativos en la sociedad, la economía y el medio ambiente. "El año pasado, vimos incendios forestales que mataron a personas, destruyeron propiedades e infraestructura, causaron evacuaciones masivas, amenazaron los medios de vida y dañaron ecosistemas vitales", dijo el autor principal del análisis de este año, el Dr. Matthew Jones, investigador asociado en el Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático en la UEA. "Los incendios forestales se están volviendo más frecuentes e intensos a medida que el clima se calienta, y tanto la sociedad como el medio ambiente están sufriendo las consecuencias". La pérdida de reservas de carbono de los bosques boreales en Canadá y los bosques tropicales en América del Sur tiene implicaciones duraderas para el clima de la Tierra. Los bosques tardan décadas o siglos en recuperarse de las perturbaciones provocadas por los incendios, lo que significa que los años de incendios extremos como el de 2023-24 darán lugar a un déficit duradero en el almacenamiento de carbono durante muchos años. "En Canadá, se registraron casi una década de emisiones de carbono derivadas de los incendios en una sola temporada de incendios: más de 2 mil millones de toneladas de CO2", dijo el Dr. Jones. "A su vez, esto aumenta las concentraciones atmosféricas de CO2 y exacerba el calentamiento global". Además de catalogar los incendios de alto impacto a nivel mundial, el informe se centró en explicar las causas de la extensión extrema de los incendios en tres regiones: Canadá, la Amazonia occidental y Grecia. El clima de incendios, caracterizado por condiciones cálidas y secas que los promueven, ha cambiado significativamente en las tres regiones focales en comparación con un mundo sin cambio climático. El cambio climático hizo que el clima propenso a incendios extremos de 2023-24 fuera al menos tres veces más probable en Canadá, 20 veces más probable en la Amazonia y el doble en Grecia. El informe también utilizó herramientas de atribución de vanguardia para distinguir cómo el cambio climático ha alterado el área quemada por incendios en comparación con un mundo sin cambio climático. Encontró que la gran extensión de los incendios forestales en Canadá y la Amazonia en la temporada de incendios 2023-24 fue casi con certeza mayor debido al cambio climático (con más del 99% de confianza). "Es prácticamente seguro que los incendios fueron más grandes durante los incendios forestales de 2023 en Canadá y la Amazonia debido al cambio climático", dijo la Dra. Chantelle Burton, científica climática sénior del Met Office. "Ya estamos viendo el impacto del cambio climático en los patrones meteorológicos en todo el mundo, y esto está alterando los regímenes normales de incendios en muchas regiones. Es importante que la investigación sobre incendios explore cómo el cambio climático está afectando a los incendios, lo que brinda información sobre cómo pueden cambiar aún más en el futuro".

