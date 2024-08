EEUU denuncia un ataque "fallido" contra una base militar de la coalición internacional en el este de Siria

Una base militar de la coalición internacional que encabeza Estados Unidos situada en el campo petrolífero de Koniko, en la provincia siria de Deir Ezzor (este), ha sido objetivo este martes de un ataque "fallido" con cohetes, por lo que las fuerzas estadounidenses han "respondido inmediatamente en defensa propia". El intento de ataque ha tenido lugar sobre las 23.00 horas (hora local) contra su Centro de Apoyo a la Misión Éufrates en Siria, si bien "no ha tenido éxito y no se han producido impactos contra la base", según un comunicado del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) remitido a Europa Press. "Las fuerzas estadounidenses respondieron inmediatamente en defensa propia, devolviendo el fuego indirecto de los atacantes. Nuestras fuerzas se reservan el derecho inherente a la legítima defensa, y no dudaremos en tomar medidas para protegernos siempre que sea necesario", ha señalado. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres e informantes en el país, ha indicado que las milicias proiraníes han estacionadas en la orilla occidental del Éufrates han atacado la planta de gas, lo que ha provocado que se activaran las sirenas antiaéreas. Tras ello, las fuerzas estadounidenses han atacado las posiciones de los militantes locales con dos aviones de combate. En los últimos días, las milicias proiraníes han atacado también una base de la coalición internacional en Rumalyn (Siria), donde ocho militares estadounidenses han resultado heridos, y la base aérea de Ain al Assad (Irak), donde cinco estadounidenses (cuatro militares y un contratista) resultaron heridos. Estos ataques tienen lugar en un momento de máxima tensión en la región por el reciente ataque de Israel contra un alto comandante del partido-milicia chií libanés Hezbolá en Beirut y el asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniye, en un bombardeo en Teherán atribuido a Israel. En febrero Estados Unidos atacó decenas de objetivos vinculados a las milicias proiraníes en Irak y Siria, después de que la milicia Resistencia Islámica de Irak matara a tres militares estadounidenses en Jordania, momento en el que anunció el cese de sus acciones contra las fuerzas estadounidenses, y el Gobierno de Irak pidió la expulsión de la tropas de Estados Unidos.

