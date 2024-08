Coca-Cola y Oreo se convierten en 'besties' y lanzan una bebida de edición limitada que combina ambos sabores icónicos

Soprendente colaboración de lujo que dejará sin palabras y hará las delicias de los amantes de Coca-Cola y OREO, que se han unido este verano como besties -diminutivo de best friends, mejores amigos- para crear un producto exclusivo y de edición limitada que combina ambos sabores icónicos que cuentan con millones de adeptos en todo el planeta: Coca-Cola OREO Zero Sugar Limited Edition. Inspiradas por los besties de todo el mundo, las dos marcas icónicas van a dar razones para la celebración de la amistad con el lanzamiento de un producto exclusivo que dará mucho que hablar y varias experiencias únicas, tanto digitales como físicas. La importancia de celebrar a los grandes amigos nunca ha sido más pertinente, y estas marcas la impulsan ahora presentando 'BESTIES', una asociación que celebra lo que significa ser, precisamente, mejores amigos. Los besties a menudo se convierten en una combinación de los mejores rasgos de ambos, lo que hace que sean aún mejor estando juntos. Y, es innegable, OREO y Coca-Cola están conectadas de muchas maneras. Con esta unión perfecta, los fans pueden disfrutar durante un tiempo limitado del icónico dúo y su inconfundible sabor combinado de una manera sorprendente con sus amigos de toda la vida y sus nuevos amigos. "Reunir la alegría de OREO y la verdadera magia de Coca-Cola es algo inesperado, pero también muy acertado, porque nos parecemos en muchos aspectos", explica Oana Vlad, Directora Senior de Estrategia Global de The Coca-Cola Company. "Como primera colaboración de ambas marcas, estamos encantados de que los besties de todo el mundo se unan a nosotros para celebrar nuevos productos, grandes experiencias y momentos inesperados de conexión" añade. "En OREO, nos esforzamos por encontrar nuevas formas de entusiasmar a los consumidores y, con esta colaboración, nos hemos propuesto un gran reto" reconoce Eugenia Zalis, Directora Global de Marketing y Marca de OREO, Mondelez International. "El vínculo forjado entre OREO y Coca-Cola es una forma divertida de unir a nuestros fans y celebrar el poder de la conexión y la unión. Estamos deseando conocer su reacción a la campaña y esperamos que se entusiasmen con las últimas novedades de estos dos clásicos" destaca. Coca-Cola OREO Zero Sugar Limited Edition estará disponible sólo por tiempo limitado y ofrecerá experiencias únicas que celebran la magia de formar equipo con un bestie. Al margen de su inesperado y adictivo sabor, el producto presenta un diseño atractivo y un envase elegante, adornado con los distintivos relieves de galletas OREO y botellas apiladas de Coca-Cola. Con cada sorbo de esta bebida de edición limitada, los fans pueden saborear un refrescante sabor a Coca-Cola con toques de sabor inspirados en las galletas OREO, una experiencia inigualable de estos nuevos besties. Además, 'BESTIES' fomenta las conexiones más allá de las fronteras a través de experiencias digitales y físicas inmersivas, invitando a los fans a activar el 'Modo Bestie' y formar equipo con sus amigos más cercanos para participar. Creada en colaboración con Spotify, OREO y Coca-Cola presentarán la 'Bestie Mode Digital Experience', una plataforma exclusiva y la primera experiencia musical de su clase diseñada para que los amigos fusionen sus gustos musicales y disfruten juntos. Al escanear los productos de Coca-Cola y OREO, los fans pueden seguir los pasos para explorar el 'Modo Bestie' y sincronizar las preferencias musicales con su mejor amigo. Los usuarios de Spotify Free también serán invitados a acceder a la experiencia de su bestie a través de una promoción en la plataforma. Una vez conectados a una cuenta de Spotify, los fans recibirán una serie de preguntas para comparar sus gustos musicales con los de su mejor amigo. Se generará una lista de reproducción con preferencias musicales combinadas para que lo disfruten juntos. Coca-Cola OREO Zero Sugar Limited Edition estará disponible en supermercados locales y tiendas de conveniencia a partir de septiembre, ¡así que no te lo pierdas y lánzate al sabor inédito que combina estos dos productos icónicos! Coca-Cola OREO Zero Sugar Edición Limitada es el producto más reciente de Coca-Cola Creations. Aprovechando las tecnologías emergentes, colaborando con marcas, artistas y diseñadores, y creando experiencias a través de los mundos digital y físico, Coca-Cola Creations continúa infundiendo nuevas expresiones de creatividad y conexiones culturales con la icónica marca, permitiendo a los fans experimentar la verdadera magia de Coca-Cola. Por su parte, la marca OREO se enorgullece de elaborar productos innovadores que cautivan el paladar y la imaginación de los consumidores. A través de emocionantes colaboraciones y aprovechando las nuevas tecnologías, OREO pretende seguir ofreciendo experiencias que dejen sin palabras a sus fans.

Compartir nota: Guardar Nuevo