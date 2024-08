Acciones globales suben tras dato IPC que practicamente sella recorte de tasas en septiembre

(Bloomberg) -- Las acciones cerraron con alzas tras un informe de inflación en EE.UU. que no alteró apuestas de que la Reserva Federal empezará a recortar tasas en septiembre.

El S&P 500 amplió su avance a un quinto día consecutivo, la racha ganadora más larga en más de un mes. La mayoría de sus principales grupos subieron, con las acciones financieras, energéticas y tecnológicas a la cabeza. Los bonos del Tesoro registraron pequeños movimientos. El dólar se mantuvo en mínimos de cuatro meses.

El índice de precios al consumidor reforzó la tendencia a la desinflación y aportó cierto alivio a los mercados tras el desplome de la semana pasada. En combinación con el debilitamiento del mercado laboral, se espera que la Fed empiece a bajar las tasas el mes que viene, aunque la magnitud del recorte vendrá determinada probablemente por los datos que lleguen hasta entonces.

“Puede que no haya mostrado un frenazo como sí lo hizo el IPP de ayer, pero el IPC de hoy, tal y como se esperaba, probablemente no sacudirá el bote”, dijo Chris Larkin en E*Trade de Morgan Stanley. “Ahora la cuestión principal es si la Fed recortará las tasas en 25 ó 50 puntos básicos el mes que viene. Si la mayoría de los datos de las próximas cinco semanas apuntan a una ralentización de la economía, la Fed podría recortar de forma más agresiva.”

Las acciones de megacapitalización se mostraron mixtos, con Nvidia Corp. al alza y Alphabet Inc. a la baja. El VIX bajó a 16 puntos, tras alcanzar un récord de más de 65 la semana pasada.

Los rendimientos del Tesoro a 10 años cayeron. Operadores de swaps descuentan menos de 35 puntos básicos de recortes de tasas en septiembre y algo más de un punto porcentual en 2024, cuando quedan tres reuniones de política monetaria.

Las acciones del banco suizo UBS Group AG subieron 5,6% tras informar ganancias por encima de lo previsto en el segundo trimestre. Las del fabricante de alimentos Kellanova avanzaron 7,8% luego que Mars Inc acordara comprarla por unos US$36.000 millones.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,4% a 16:00 horas de Nueva YorkEl Nasdaq 100 registró pocos cambiosEl promedio industrial Dow Jones subió un 0,6%.El índice MSCI World subió un 0,5%.

Divisas

El índice Bloomberg dollar spot registró pocos cambiosEl euro subió un 0,2% a US$1,1013La libra esterlina cayó un 0,3% a US$1,2829El yen japonés cayó un 0,4% a 147,36 por dólar

Criptodivisas

El bitcoin cayó un 2,6% a US$59.026,84El éter cayó un 0,9% a US$2.674

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó un punto básico al 3,83%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años apenas varió a 2,18%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó seis puntos básicos al 3,82%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 1,5% a US$77,18 el barrilEl oro al contado cayó un 0,7% hasta los US$2.447,18 la onza

