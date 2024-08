Socialdemócratas alemanes apoyan tras reticencias estacionamiento de armas de EE.UU

Berlín, 13 ago (EFE).- La dirección del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) del canciller Olaf Scholz manifestó esta semana su apoyo al estacionamiento de armas estadounidenses de largo alcance en Alemania, acordado en la última cumbre de la OTAN y que había sido objeto de críticas dentro del partido.

"Como SPD, asumimos la responsabilidad de garantizar que ningún niño que nazca hoy en Alemania tenga que volver a experimentar la guerra", afirma el texto, que pone énfasis en la necesidad de protegerse frente a una posible amenaza rusa.

El acuerdo adoptado en la última cumbre de la OTAN en Washington, según los cuales se estacionarán en suelo germano misiles estadounidenses con un alcance comprendido entre 1.600 y 3.000 kilómetros, constituye en este sentido "una pieza importante", de acuerdo con la resolución.

Algunas voces dentro del partido, como la del jefe del grupo parlamentario Rolf Mützenich, habían criticado la medida, al señalar que incrementa el riesgo de una "escalada militar involuntaria" con Rusia.

La resolución subrayó no obstante que el estacionamiento solo está previsto en las instalaciones estadounidenses ya presentes en Alemania occidental y no en el oeste del país y que los misiles estarán provistos con cabezas convencionales y no nucleares. EFE

