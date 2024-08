Ejército sudanés promete "eliminar" a los paramilitares, en víspera del diálogo de Ginebra

Jartum, 13 ago (EFE).- El Ejército de Sudán rechazó este martes nuevamente negociar la paz con sus rivales paramilitares, y se comprometió a "eliminar la milicia traicionera", en víspera de la nueva ronda de diálogo que se celebrará en Ginebra bajo patrocinio de Estados Unidos.

"Renuevo la promesa (...) de eliminar esta agresión de la milicia traicionera, sin importar el tamaño de los sacrificios", dijo el máximo líder del Ejército sudanés, Abdelfatah al Burhan, que no envía delegación a Ginebra, durante un discurso con ocasión del Día de las Fuerzas Armadas del país africano.

"Trabajaremos incansablemente para celebrar la próxima festividad de sus Fuerzas Armadas tras limpiar a nuestro país de esa la milicia (...) y sus ayudantes", añadió en alusión al poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), con el que el Ejército está enfrentado en una guerra devastadora desde el 15 de abril de 2023.

Su declaración se produce antes de la conferencia que EE.UU. patrocina mañana, miércoles, en Ginebra en busca de una tregua en la guerra de Sudán, que en poco más de un año ha provocado una de las peores catástrofes humanitarias del planeta.

El Ejército, cuyo líder es también el jefe del Consejo Supremo que Gobierna en Jartum, dejó claro que no enviará una delegación a Suiza, mientras que las FAR dijeron que sí asistirán.

Además de las partes del conflicto, EE.UU. invitó a representantes de Naciones Unidas, entidades humanitarias, grupos políticos y de la sociedad civiles sudanesa, así como a mediadores africanos y "socios" árabes del golfo Pérsico, como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), este último acusado de apoyar a los paramilitares.

El Gobierno de Jartum dijo el lunes que no ve necesidad de participar en el diálogo de Ginebra al considerar que EE.UU "no ha ofrecido nada para justificar la creación de una nueva plataforma" para las negociaciones de tregua en Sudán.

Aludía al diálogo que las partes del conflicto sudanés mantuvieron en mayo del año pasado en la ciudad saudí de Yeda, donde alcanzaron un acuerdo para una tregua humanitaria.

Ese entendimiento, denominado la "Declaración de Yeda", y que contemplaba la retirada de las FAR de las ciudades y barrios residenciales, no ha florecido por acusaciones mutuas de no respetar lo acordado, por lo que las negociaciones de la "plataforma de Yeda" fueron suspendidas.

La guerra en Sudán ha provocado la peor ola de desplazados en el mundo, con más de 10 millones de personas que han huido de sus hogares, incluidos más de 2 millones que han escapado del país.

Según varias estimaciones, este brutal conflicto, como lo califica la ONU, ha dejado decenas de miles de muertos.

"Repito, no habrá cese de operaciones (militares) sin la retirada de las milicias de las ciudades y pueblos. El camino hacia la paz o el cese de la guerra (...) es implementar lo acordado en Yeda en mayo de 2023", insistió Al Burhan. EFE

