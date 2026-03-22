El español Mariano García, campeón del mundo de los 1.500 metros

Redacción deportes, 22 mar (EFE).- El atleta español Mariano García hizo sonar por primera vez el himno español en los Mundiales en pista cubierta que se disputan en la ciudad polaca de Torun, tras proclamarse nuevo campeón del mundo de los 1.500 metros.

García, que firmó un tiempo de 3:39.63 minutos, aventajó en 33 centésimas al portugués Isaac Nader, vigente campeón del mundo al aire libre, que tuvo que conformarse con la plata con un crono de 3:40.06.

Completó el podio el australiano Adam Spencer que se colgó el bronce con un registro de 3:40.26 minutos.

Por su parte, el otro representante español, el barcelonés Carlos Sáez, concluyó octavo con una marca de 3:42.46.EFE