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Igor Tudor no compareció en rueda de prensa por el fallecimiento de un familiar

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Londres, 22 mar (EFE).- Igor Tudor, técnico del Tottenham Hotspur, no compareció en rueda de prensa tras la derrota de su equipo ante el Nottingham Forest (0-3) al conocer el fallecimiento de un familiar cercano.

El técnico croata fue informado de la tragedia poco después del final del encuentro y abandonó inmediatamente el estadio, por lo que su asistente, Bruno Saltor, atendió a los medios en su lugar y explicó que se trata de un "momento difícil" para el entrenador, al que el club está tratando de apoyar.

"Es un asunto familiar y obviamente es un momento difícil para él. Estamos intentando apoyarle lo máximo posible", expresó su ayudante en rueda de prensa.

Tudor, que todavía no conoce la victoria en Premier League tras cinco partidos en el banquillo de los 'Spurs', tiene al equipo en decimoséptima posición, con solo un punto de margen sobre la zona de descenso y a falta de siete jornadas, en una racha muy negativa en la que acumula 13 partidos sin ganar en liga, su peor registro en más de nueve décadas. EFE

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