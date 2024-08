Cali recibe a medallistas olímpicos entre lágrimas, música y caravanas

Cali (Colombia), 12 de ago (EFE).- Yeison López y Tatiana Rentería, medallistas olímpicos en París 2024, llegaron al departamento del Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, con una sonrisa indescriptible que solo puede dar la gloria de subirse al podio y entre los aplausos de los colombianos, orgullosos de sus logros.

Familiares, amigos y cientos de admiradores los esperaban a las afueras del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali con pancartas, cornetas y mucha música para demostrarles la gratitud por llevar el nombre del país en alto.

“Son de admirar, la verdad uno no se imagina todo lo que pueden lograr nuestros deportistas. Ellos merecen mucho cariño por parte de los colombianos”, indicó Lorena Conde, una de las admiradoras de los atletas, a EFE.

Yeison López logró la medalla de plata en levantamiento de pesas en la división de 89 kilogramos, mientras que Tatiana Rentería pudo sumar una medalla de bronce para Colombia luego de una reñida batalla de lucha olímpica en la modalidad de 71 kilogramos.

“Volver a ver a mi familia, sentirlos en mis brazos es algo indescriptible. Vivo por ellos y estar aquí con una medalla es algo maravilloso, que nos cambia la vida”, expresó López.

Históricamente, el Valle del Cauca ha sido cuna de atletas y en las recientes justas internacionales varios de ellos recibieron diplomas olímpicos por su destacada participación: Queen Saray Villegas, en el BMX-Freestyle; Luis Javier Mosquera en pesas; y Flor Denis Ruiz en lanzamiento de jabalina, entre otros.

“A los jóvenes yo los quiero invitar a que sigan hacia adelante a pesar de todos los obstáculos que puedan tener en la vida. Sean resilientes, sean disciplinados, y si la vida les da la oportunidad de practicar un deporte, ¡háganlo! Porque el deporte es la universidad de los pobres”, insistió el pesista colombiano.

Por su parte, Tatiana Rentería se mostró agradecida con su entrenador, quien fue su inspiración durante la lucha.

“Él estuvo ahí siempre, me daba ánimos y me decía que no me diera por vencida. Ahora descansaré unos días, pero seguiré mi preparación para los otros Juegos Olímpicos que se vienen en 2028”, insistió la atleta colombiana.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, afirmaron que ya se adelantan las gestiones para darles una casa a los dos atletas ganadores como reconocimiento por su éxito en París.

Los deportistas fueron trasladados en largas caravanas, y la fiesta sigue en marcha celebrando las medallas alcanzadas en Francia.

“Estoy casi seguro que voy a tener esa casa para mi mamá, para mi familia. Vengo con la maleta llena de sueños cumplidos. Ahora solo quiero llegar a comer un sancocho, porque en mi casa se hacen los mejores sancochos del mundo”, concluyó López.