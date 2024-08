Crudo repunta ante posibles represalias de Irán

(Bloomberg) -- El petróleo registró su primer repunte semanal desde principios de julio, a medida que las acciones subían ligeramente y los operadores continuaban monitoreando la respuesta de Irán al asesinato de un líder de Hamás el mes pasado en Teherán.

El crudo West Texas Intermediate subió a US$79 después de haber aumentado casi un 5% la semana pasada, mientras que el Brent superó los US$81 el barril. Teherán reiteró el domingo su determinación de castigar a Israel por el asesinato, mientras los medios estatales iraníes informaban que una unidad de misiles del Ejército del país realizaba ejercicios cerca de la frontera iraquí.

Las ganancias del lunes también se produjeron después de grandes reducciones en las cifras de posicionamiento en todo el mercado la semana pasada. Los gestores de dinero mantuvieron la posición larga neta más pequeña en ICE Brent desde que se publicaron los datos por primera vez en 2011, mientras que las apuestas alcistas sobre la gasolina y el diésel en Estados Unidos se ubicaban también en mínimos de varios años.

El crudo ha seguido el repunte en los mercados de valores desde que cayó a un mínimo de siete meses a principios de la semana pasada, y las sombrías perspectivas en China también han afectado la confianza. El West Texas Intermediate superó el lunes su promedio móvil de 200 días después de probar el nivel varias veces desde mediados de julio, lo que puede haber contribuido a compras adicionales.

“Las primas geopolíticas construidas sobre las expectativas de una represalia iraní contra Israel solo pueden llevar el precio hasta cierto punto”, dijo Harry Tchilinguirian, director de investigación del grupo Onyx Capital Group. “El mercado necesita más datos económicos concretos para estabilizarse”.

Los operadores se mantendrán atentos a los informes de mercado de esta semana para obtener más claridad sobre los equilibrios entre la oferta y la demanda. El lunes, la OPEP recortó sus previsiones para demanda de petróleo este año y el próximo. La Agencia Internacional de la Energía publicará su perspectiva mensual el martes, a la que seguirán el miércoles los datos de inflación de EE.UU.

