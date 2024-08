Domingo, 11 de agosto de 2024 (18.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Rusia frena rápido avance de Kiev en Kursk pero admite que tardará en expulsar al enemigo

Moscú/Kiev (EFE).- Al sexto día de la ofensiva ucraniana en la región de Kursk, Moscú ha logrado frenar su rápido avance por territorio ruso pero se prepara para largos combates con tropas enemigas, mientras la población local es evacuada en masa a lugares más seguros. varios blogueros militares informan de los intentos de los ucranianos de reforzar las posiciones ocupadas en Rusia y conquistar nuevos territorios sin que se sepa hasta el momento la magnitud exacta de la operación de Kiev, que se ralentizó tras la llegada de refuerzos rusos a la zona.

ISRAEL PALESTINA

Netanyahu niega que la ofensiva en Gaza no siga rumbo claro: "El objetivo es la victoria"

Jerusalén (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó este domingo que su ofensiva en Gaza no tenga un rumbo claro e insistió en que su principal objetivo es "la victoria", tras la publicación de un artículo en el medio israelí Ynet en el que se cita la frustración de los altos mandos militares por no tener una hoja de ruta a seguir tras once meses de guerra en el enclave palestino. Soldados entrevistados por Ynet este domingo reconocieron que el Gobierno israelí no ha fijado un "objetivo a largo plazo" sobre la guerra en Gaza y que la situación actual es de "estancamiento".

EEUU ELECCIONES

Biden explica que se retiró de la contienda electoral para evitar crear distracciones

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, explicó que decidió retirarse de la contienda electoral para evitar crear "distracciones" en unos comicios que calificó de cruciales para el futuro de EE.UU. En la primera entrevista desde que dio un paso atrás después de atravesar una crisis política, Biden contó a la cadena CBS que temía que, si se quedaba en la contienda, la atención iba a estar centrada en las críticas hacia su candidatura.

VENEZUELA CRISIS

María Corina Machado rechaza nuevas elecciones y ofrece actas de oposición para revisión

Madrid (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado rechaza la celebración de unas nuevas elecciones y ofrece las actas electorales en posesión de la oposición, para quien las quiera revisar, en una entrevista publicada este domingo en el diario español El País. Machado subraya que el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio "no es negociable" así como tampoco lo es "la soberanía popular" que, según reclama, dio su apoyo mayoritario al candidato de la oposición, Edmundo González.

NICARAGUA IGLESIA

Denuncian la detención de otro sacerdote en Nicaragua, el segundo en 24 horas

San José (EFE).- El sacerdote nicaragüense Denis Martínez, de la Diócesis de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, fue detenido este domingo por la Policía Nacional en medio de tensiones entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia católica, denunció la abogada e investigadora Martha Patricia Molina. En la víspera fue detenido el sacerdote nicaragüense Leonel Balmaceda, de la Diócesis de Estelí, también en el norte de Nicaragua.

ARGENTINA FERNÁNDEZ

La exprimera dama argentina graba documental sobre su relación con Alberto Fernández

Buenos Aires (EFE).- La exprimera dama argentina Fabiola Yáñez ha grabado un documental sobre su relación con el expresidente Alberto Fernández (2019-2023), a quien denunció el pasado martes por violencia machista. La exprimera dama afirmó que la gente no le conoce ni ha podido escucharle porque no le dejaban hablar ni nadie le defendía cuando los medios cuestionaban a la pareja presidencial, que quedó envuelta en un escándalo cuando se filtraron fotos del festejo de cumpleaños de Yáñez en la residencia oficial de Olivos en 2020, cuando regían estrictas normas de confinamiento decretadas por el propio Fernández.

BANGLADÉS PROTESTAS

El Gobierno interino de Bangladés anuncia juicios rápidos por las muertes durante las protestas

Daca (EFE).- El Gobierno interino de Bangladés, liderado por el premio Nobel Muhammad Yunus, anunció varias medidas para reestablecer el orden, entre ellas, la celebración de juicios exprés por las muertes registradas durante las protestas estudiantiles, que llevaron a la renuncia de la primera ministra Sheikh Hasina. La decisión fue tomada en una reunión especial entre los miembros del Gobierno interino, que acordó también retirar las denuncias presentadas durante las protestas por las que fueron detenidos centenares de manifestantes.

GRECIA INCENDIOS

Dos grandes incendios a las afueras de Atenas obligan a evacuar a miles de personas

Atenas (EFE).- Dos grandes incendios que se declararon este domingo a las afueras de Atenas han obligado a las autoridades a evacuar a miles de personas, mientras cientos de bomberos luchan por contener las llamas en medio de fuertes vientos racheados. El incendio que más preocupa a las autoridades es el que se declaró cerca de la localidad de Varnava, unos 40 kilómetros al norte de la capital y que se está propagando muy rápidamente hacia el sureste y el lago de Marathón, dijo a EFE una portavoz de los Bomberos.

PARIS 2024 SUCESOS

Detenido un hombre que escalaba la torre Eiffel, cerrada temporalmente por precaución

París (EFE).- Un hombre ha sido detenido esta tarde cuando escalaba la torre Eiffel a unas horas de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, lo que ha conducido al cierre momentáneo del monumento por precaución. Una fuente policial explicó a EFE que el individuo fue detectado a las 14.45 locales (12.45 GMT) cuando estaba escalando, y las fuerzas del orden intervinieron rápidamente para arrestarlo. EFE

