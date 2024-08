Alonso Caparrós se une al 'challenge' de Carmen Borrego y atiza a Bigote Arrocet: "Aprovechado"

A raíz de la última entrevista de Edmundo Arrocet en '¡De Viernes!' hablando de la familia Campos y reclamando una vez más a Terelu y Carmen Borrego la elevada cantidad económica que presuntamente le dejó a María Teresa Campos durante su relación -y que está no le habría devuelto-, la hija menor de la inolvidable presentadora ha decidido lanzar un original reto. "Cámbiate las gafas", un 'challenge' que ha comenzado en redes sociales para invitar a sus seguidores a que muestren su apoyo a su madre y que se deje de hablar de la vida personal de la comunicadora y se la recuerde solo por su trayectoria profesional y no por lo que Bigote ha contado en las numerosas exclusivas que ha concedido desde que falleció María Teresa el 5 de septiembre de 2023. Un reto al que no ha tardado en unirse Terelu Campos y al que ahora se suma Alonso Caparrós, que no ha dudado en atizar duramente al cómico chileno: "Es que no hay nada que decir, Edmundo siempre ha sido un aprovechado" ha sentenciado poniéndose las gafas de sol para mostrar su apoyo a Carmen.

