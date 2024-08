Un avión con 61 personas a bordo se estrella cerca de Sao Paulo

Un avión con 61 personas a bordo se ha estrellado este viernes en el estado brasileño de Sao Paulo, en un siniestro que, según las autoridades locales, no ha dejado supervivientes y del que ya se investigan las causas, sin que se haya planteado aún ninguna hipótesis. La aeronave de la compañía VOEPASS Linhas Aéreas volaba del aeropuerto de Cascavel, situado en el estado de Paraná, al de Guarulhos, en Sao Paulo, cuando se desplomó en torno a las 13.25 (hora local) en la localidad de Vinhedo, cerca de una zona de viviendas. La aerolínea ha explicado que a bordo del aparato, una aeronave de hélices modelo ATR-72, viajaban 57 pasajeros y cuatro tripulantes, pese a que inicialmente había informado de que iban a bordo un total de 61 personas. "Parece que han muerto todos", ha dicho el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, a quien le ha sorprendido el siniestro poco antes de pronunciar un discurso. El mandatario ha lamentado la "triste" noticia y ha pedido un minuto de silencio en homenaje a las víctimas durante este acto, difundido en sus redes sociales. También el Ayuntamiento de Vinhedos ha asegurado que no hay supervivientes, mientras que sobre el terreno se ha activado un amplio dispositivo para enfriar la zona, recabar posibles pruebas e identificar a los fallecidos. Un portavoz de la Policía Militar ha indicado tras un primer examen visual de la zona que se han visto más de una decena de cuerpos y ha admitido que la identificación de todas las víctimas "no será tarea fácil". HALLADA LA CAJA NEGRA La empresa, que "no tiene confirmación de cómo ocurrió el accidente", ha activado un teléfono para atender a familiares. Sí ha querido aclarar que la aeronave siniestrada, fabricada en el año 2010, tenía todos los permisos para operar, según el portal G1. El secretario de Seguridad Pública de Sao Paulo, Guilherme Derrite, ha confirmado el hallazgo de la caja negra, "aparentemente preservada", por lo que su análisis será clave para conocer los motivos del accidente. El Ministerio de Puertos y Aeropuertos ha explicado que a nivel federal la competencia recae en el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa). El de este viernes es el accidente aéreo con más víctimas mortales registrado en Brasil desde que en 2007 un avión de TAM se saliese de la pista en el aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo. Entonces, murieron 199 personas.

