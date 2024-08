López Obrador reprocha a EEUU la falta de colaboración en la detención de 'El Mayo' y el hijo de 'El Chapo'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reprochado este viernes a la Administración de Estados Unidos la falta de colaboración en la detención de los narcotraficantes Ismael 'El Mayo' Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo' Guzmán, líderes del Cartel de Sinaloa. "No hay cooperación de parte del Gobierno de Estados Unidos en este caso, es decir, no nos han dado información suficiente", ha lamentado López Obrador durante su habitual rueda de prensa matutina, desde donde ha instado a Washington a facilitar el informe de la operación que culminó con el arresto de los narcotraficantes. López Obrador ha insistido en que México quiere conocer en qué circunstancias se produjo el arresto de 'El Mayo' y Guzmán López y si su detención fue fruto de algún tipo de negociación con las autoridades estadounidenses, según recoge el diario 'El Universal'. "Hay que ver si fue un acuerdo y si quienes llevaron a cabo esto fueron las dos personas por su voluntad o intervino alguna agencia extranjera, lo que estamos seguros es que no intervino el Gobierno de México ni ninguna dependencia del gobierno federal, Fuerzas Armadas o Guardia Nacional", ha recalcado. A pesar de los reproches por la falta de colaboración en este caso concreto, López Obrador ha abundado que México sigue plenamente comprometida a colaborar con la Administración estadounidense en la lucha contra el narcotráfico. "Lo hacemos porque no se pueden permitir actos ilícitos y por solidaridad con un gobierno amigo, vecino, por un pueblo hermano que está sufriendo por esta pandemia de la droga, por el consumo de fentanilo que causa muchos muertos", ha remachado el dirigente mexicano. Estados Unidos anunció hace diez días la detención en El Paso de 'El Mayo' y de Guzmán López, quienes supuestamente ejercerían como líderes del Cártel de Sinaloa. El Gobierno mexicano cree que los hijos de 'El Chapo' facilitaron la detención de 'El Mayo' en represalia por la detención de su padre. De hecho, en México apuntan a que esta operación de las fuerzas de seguridad estadounidenses podría haber sido fruto de un acuerdo con los hijos de Guzmán, si bien López Obrador ha insistido en anteriores ocasiones en que Ciudad de México se mantiene a la espera de recibir información oficial sobre la detención y el traslado de 'El Mayo'.

