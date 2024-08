Jordan Díaz: "Este es el primer oro, ahora hay que seguir"

París, 9 ago (EFE).- El español Jordan Díaz, campeón olímpico este viernes de triple salto, reconoció que ganar un oro en los Juegos es "lo más grande" pero aseguró que "este es el primero y ahora hay que seguir" porque el año que viene hay objetivos importantes como los Mundiales de Tokio.

Jordan Díaz, de origen cubano, campeón de Europa al aire libre, dominó la final desde el principio con un primer salto de 17,86 metros que le permitió liderar el concurso y que, a la larga, le dio la victoria.

En los siguientes saltos, aunque tuvo buenas sensaciones, no logró superar esa marca, siendo su mejor intento el tercero, en el que alcanzó los 17,85 metros. Incluso renunció al sexto teniendo asegurada la victoria.

"Ser campeón olímpico es lo más grande. Siempre lo he dicho. En 2017 incluso puse en facebook que quería ser campeón. Lo voy a buscar y lo volveré a subir", comentó Jordan, que dedicó este oro a su familia, que vive en Cuba.

"Fue una decisión difícil pero si tuviese que tomar la decisión diez veces más lo haría", apuntó el triplista, que dijo que este título es "el primero, ahora hay que seguir".

"El año que viene hay Mundial y hay que lucharlo. Hoy ha sido una competición bastante complicada, me ha obligado a hacer cinco saltos, pensaba renunciar a alguno, pero ha sido imposible. Hay muy buen nivel", confesó.

"Ha sido una competición que teníamos planificada para tener la medalla y obtener una marca más grande que no ha podido ser. Eso da un poco igual, lo que da sentido es el triunfo. Ahora a disfrutar de las vacaciones. Me las merezco", comentó.

En Roma, hace dos meses, saltó 18,18 metros en los Europeos, y en esta ocasión se quedó en 17,86, una marca que le valió para ganar.

"El récord del mundo me da igual. Si sale alguna competición bien pero me da igual. Me gusta más ser campeón", señaló.

El saltador español, que entrena en Guadalajara con Iván Pedroso, desveló que la noche previa a la competición no pudo dormir de los nervios.

"Además las camas están muy duras. Me acosté a las tres, me levanté a las nueve nervioso, me volví a acostar, me levanté a las doce, comí, hablé con Iván y para aquí", concluyó. EFE

