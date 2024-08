Excandidato presidencial Ecarri denuncia "agresión verbal" por parte del fiscal venezolano

Caracas, 8 ago (EFE).- El excandidato presidencial Antonio Ecarri denunció este jueves haber sido víctima de una "agresión verbal" por parte del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, por introducir ante el Supremo un recurso contra el proceso de certificación del resultado oficial de los comicios del 28 de julio, que lleva adelante la Sala Electoral del máximo tribunal.

"Quiero denunciar públicamente que he sido agredido por el fiscal general de la república de manera verbal, y que la Sala Electoral no me permitió defenderme", dijo a la salida del juzgado Ecarri, quien aseguró que Saab lo acusó de "temerario" y de haber cometido un "agravio".

El excandidato introdujo un "recurso de revisión constitucional contra el actual proceso", impulsado por el mandatario Nicolás Maduro -declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE)-, pues, según Ecarri, se deben delimitar "las competencias" del ente comicial y de la instancia judicial.

"Ese desorden institucional no ayuda a la democracia, no ayuda al respeto a la voluntad del pueblo venezolano", expresó el político, quien dijo que la paz del país no se consigue "con el silencio", sino "fortaleciendo las instituciones".

Y agregó: "Conmigo te equivocaste, Tarek William, te equivocaste, me puedes meter preso en el calabozo que te dé la gana, pero a mí me respetas, chico, y me vas a respetar a mí y a los venezolanos".

Ecarri, así como los otros nueve excandidatos, fueron convocados esta semana por la Sala Electoral del Supremo a comparecencias que concluyen este viernes con la declaración de Maduro.

La intención del Supremo es "validar" el resultado electoral, en vista de la denuncia de fraude hecha por la oposición mayoritaria -así como por varios Gobiernos extranjeros-, que insiste en la "victoria" de su abanderado, Edmundo González Urrutia.

El presidente del CNE, el chavista Elvis Amoroso, entregó el lunes las actas de escrutinio de las presidenciales al TSJ, sin haberlas publicado aún, así como las de adjudicación y proclamación de Maduro como mandatario reelecto, según el canal estatal VTV.

El Centro Carter, que participó como observador, ha dicho que, tras analizar los datos disponibles puede confirmar que el ganador fue González Urrutia, un pronunciamiento que el Ejecutivo vio como un apoyo al "golpe de Estado" que dice estar enfrentando.