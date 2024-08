Empresarios llaman a autoridades a restablecer orden en 2 autopistas del centro de México

Ciudad de México, 8 ago (EFE).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), principal organización del sector privado en México, hizo este jueves un enérgico llamado a las autoridades federales y estatales para que, de manera urgente, restablezcan el orden en dos autopistas del centro de México.

Desde el pasado martes un grupo de campesinos mantiene un bloqueo-campamento en la autopista México-Puebla, a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan, estado de Puebla, y exigen que el Gobierno federal pague indemnizaciones por la expropiación de sus tierras para la construcción de la vía, que data de 1959.

En un comunicado, el CCE exigió que se aplique el Estado de Derecho y se liberen las autopistas México-Puebla y Arco Norte, cuyo bloqueo, señalaron, mantuvo a alrededor de 130.000 unidades detenidas, ocasionando pérdidas económicas estimadas en más de 10.000 millones de pesos (unos 530 millones de dólares).

Este jueves, los campesinos del municipio de Santa Rita Tlahuapan decidieron ceder en su protesta para permitir que los vehículos avanzaran en un solo carril en intervalos de dos horas, es decir, dos horas cierran la vía y dos horas permiten el paso, para presionar de esa manera a las autoridades.

Este método se extenderá hasta este viernes.

En su texto, el CCE indicó que "los daños representan un golpe significativo para diversas industrias, incluyendo la manufactura, el comercio y los servicios logísticos, sectores fundamentales para la economía del país, y cualquier interrupción en su funcionamiento tiene repercusiones que se extienden mucho más allá de los puntos de bloqueo".

Además de las pérdidas económicas, señalaron, "miles de personas están siendo afectadas en su capacidad para acceder a servicios esenciales, cumplir con sus responsabilidades laborales y mantener el suministro de bienes de primera necesidad".

Por ello, dijeron, "es imperativo que se restablezca el orden y se garantice la seguridad y la libertad de movimiento para transportistas, trabajadores y todos aquellos ciudadanos que dependen de estas vías para sus actividades diarias".

También este jueves, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se están atendiendo las demandas de los campesinos e insistió en que "se está buscando un arreglo legal" y les dijo a los campesinos "que ayuden y que no se dejen manipular, porque así se afecta mucha gente".

"Ojalá y acepten las condiciones que son justas, y también que estén tranquilos porque no se les va a reprimir, porque nosotros no somos autoritarios, pero no vamos a ceder a chantajes", apuntó. EFE

jmrg/gbf