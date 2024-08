Star Wars Jedi: Survivor llegará a PS4 y Xbox One el 17 de septiembre

Electronic Arts (EA) ha anunciado el lanzamiento del videojuego Star Wars Jedi: Survivor para las consolas PlayStation 4 (PS4)y Xbox One, que los usuarios podrán jugar a partir del 17 de septiembre de este año. La compañía de videojuegos lanzó Star Wars Jedi: Survivor para PC y las consolas de última generación (PS5 y Xbox X/S) en abril del pasado año, desarrollado por Respawn Entertainment. Este continúa la historia del caballero Jedi Cal Kestis, su lucha contra el Imperio Galáctico y las consecuencias de la Orden 66 cinco años después de la entrega Star Wars Jedi: Fallen Order. Ahora, la desarrolladora de videojuegos estadounidense ha anunciado la llegada de este título para PlayStation 4 y Xbox One, con lo que más usuarios podrán jugar esta historia Jedi en sus consolas a partir del 17 de septiembre de este año. Esto significa que los jugadores ya pueden reservar por adelantado Star Wars Jedi: Survivor antes de su lanzamiento para las consolas de generación anterior, tal y como ha compartido EA en un comunicado en su página de preguntas y respuestas. Se ha de tener en cuenta que la compañía solo ha lanzado la versión estándar del videojuego, de manera que la versión Deluxe de Star Wats Jedi: Survivor continuará siendo exclusiva para las consolas de última generación. Sin embargo, los jugadores también pueden adquirir un pack multiplataforma con los títulos Star Wars Jedi: Fallen Order y Star Wars Jedi: Survivor, con el que podrán disponer del videojuego en ambas generaciones de consola, tanto para PS4 como para PS5 y, de igual forma, será válido tanto para Xbox One como para las Series X/S. Asimismo, los usuarios que reserven el título obtendrán artículos cosméticos para equipar al protagonista con el paquete Jedi Survival, inspirado en el conocido personaje de la saga Star Wars Obi-Wan Kenobi. Con todo ello, Star Wars Jedi: Survivor para PS4 y Xbox One ya se puede reservar por 49,99 euros. Por su parte, el lote multiplataforma se puede adquirir por 89,99 euros tanto para Xbox como para PlayStation.

Compartir nota: Guardar Nuevo