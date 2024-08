Rafa Lozano: “Ayoub lo ha hecho perfecto”

París, 7 ago (EFE).- Rafa Lozano, seleccionador español de boxeo, destacó que Ayoub Ghadfa hizo una planteamiento “perfecto” de la pelea contra el francés Djamili-Dini Aboudou, al que venció para clasificarse a la final de los Juegos Olímpicos en la categoría de +92 kilómetros.

“La táctica que se planteó era que lo frenara con la mano de delante y que luego lo trabajara con los ganchos y con los swings para salir de su trayectoria. Lo ha hecho perfecto y asalto a asalto se ha llevado su victoria”, dijo a EFE tras la victoria de Ayoub.

“Ha estado muy concentrado. Incluso con el golpe del tercer asalto ha hecho una pirueta para que vieran que lo tenía controlado. Yo pensaba que se había tropezado, pero cuando llegó a la esquina me dijo ‘no veas el golpe que me ha metido en la cabeza’ (ríe). Aunque no fue un golpe de KO ni nada de eso”, añadió.

Un Ayoub que se convirtió en el tercer boxeador español en clasificarse a una final olímpica -tras Faustino Reyes en Barcelona 1992 y, precisamente, Rafa Lozano en Sydney 2000-, donde se medirá al uzbeko Bahodir Jalolov.

“El uzbeko está ahora mismo en su momento. Tiene una edad ideal y una trayectoria buenísima. Es un boxeador que domina muy bien la larga distancia y cuando entras tiene la mano de atrás, la derecha, que es como una flecha. Está en un grandísimo momento, pero Ayoub también está en un buen momento. Veremos quién juega mejor las cartas”, señaló Lozano. EFE

omb/plv