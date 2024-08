Los 'skaters' españoles Danny León y Alain Kortabitarte se quedan sin final en park

Los 'skaters' españoles Danny León y Alain Kortabitarte no se clasificaron este miércoles a la final de la modalidad de park en el skate de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, después de finalizar 20º y 19º en la serie clasificatoria, respectivamente. El primero en competir, Kortabitarte, solo pudo ser penúltimo de su ronda, con una mejor puntuación de 75.46, lograda en su último intento, tras sufrir dos caídas en los dos primeros ejercicios. Sin embargo, esa nota ya le alejaba de la final, una ronda a la que sí aspiraba el mostoleño. Pero no fue el día del 'skater' madrileño, de 29 años, que fue noveno y rozó la lucha por las medallas. Pero en esta ocasión no estuvo cerca. Tres caídas en sus tres intentos le penalizaron de manera importante, con un escaso 56.25 como mejor puntuación, aunque imposible para acercarse al 'top 8'.

