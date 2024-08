La selección masculina de waterpolo cae en la trampa de Croacia y se queda sin medalla

La selección española masculina de waterpolo cayó en la trampa de Croacia y quedó eliminada en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 tras perder 10-8 en un partido en el que fueron inferiores de principio a fin a un sólido conjunto croata, que se cobró la revancha de la final perdida en 'su' Europeo, en Zagreb. El combinado dirigido por David Martín --que no llegará a 'semis' en un gran torneo por primera vez-- no pudo superar a los vigentes campeones del mundo y encajó su primera derrota en el torneo, que les apea de la pelea por las medallas después de un encuentro que empezaron mal, sin poder anotar en el primer cuarto. No lograron darle la vuelta al marcador en el resto del duelo, si bien en el último cuarto, en el que debían remontar 3 goles adversos, se llegaron a poner a un tanto y a rozar el empate, que habría llevado el duelo a los penaltis. Pero la falta de acierto y la gran actuación del portero croata evitó el milagro.

