El personal no esencial de la embajada india abandona Bangladés en plena crisis

Nueva Delhi, 7 ago (EFE).- El Gobierno de la India retiró a los trabajadores no esenciales de su embajada y de sus consulados en Bangladés, que atraviesa una crisis política sin precedentes tras la dimisión de la ex primera ministra Sheikh Hasina el pasado lunes.

El personal no esencial de la Alta Comisión de la India en Daca -que cumple funciones análogas a las de una embajada- abandonó el país en las últimas horas de manera voluntaria, según varios medios indios.

La salida de los empleados se habría producido en vuelos comerciales, según el diario indio The Economic Times, amparándose en fuentes oficiales.

Las movilizaciones estudiantiles en Bangladés comenzaron el pasado 1 de julio en el país asiático de manera pacífica, pero pronto se tornaron violentas.

Aunque inicialmente las protestas buscaban abolir un sistema de cuotas de trabajo en el sector público, la dimisión de Hasina y de su Gobierno pasó a ser la principal consigna de los manifestantes, que lograron finalmente su objetivo tras cinco semanas de protestas brutalmente reprimidas por las autoridades bangladesíes.

Según un balance elaborado por EFE, más de 400 personas murieron durante las movilizaciones, la mayoría estudiantes y civiles.

La India y Bangladés comparten una extensa frontera de más de 4.000 kilómetros, la mayoría de ellos vallados desde la década de 1980 por Nueva Delhi para frenar el contrabando y la inmigración indocumentada entre ambos países.

Además del personal diplomático, el Gobierno de la India estima que alrededor de 19.000 ciudadanos indios residían en Bangladés antes del inicio de las protestas.

Una gran parte de ellos ya han abandonado el país en las últimas semanas, aseguró ayer el ministro de Relaciones Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar.

En Nepal -que no comparte frontera directa con Bangladés, pero está separado del país por un una franja de territorio indio de pocas decenas de kilómetros-, las autoridades han incrementado la vigilancia en las fronteras para prevenir la entrada de migrantes no autorizados en su territorio, según The Economic Times. EFE

