(Crónica) Los españoles Quique Llopis y Jordan Díaz prometen batalla en Paris 2024

Los atletas españoles Quique Llopis y Jordan Díaz accedieron este miércoles a sus respectivas finales olímpicas de 110 metros vallas y triple salto en los Juegos de Paris 2024, mientras que el también español Daniel Arce fue décimo en los 3.000 obstáculos. La sesión de tarde no pudo empezar mejor para España que sonando el himno nacional en honor de María Pérez y Álvaro Martín, quienes recibieron el oro en el relevo mixto de marcha ganado por la mañana. Casi a renglón seguido, fue el turno de Llopis de buscar su primera gran final, la de este jueves, en sus primeros Juegos Olímpicos. El valenciano no levantó la mirada hasta el pistoletazo de salida, ni saludó en la presentación al menos a sus paisanos de Bellreguard, que le seguían desde una pantalla gigante. Concentración total y una tremenda carrera en la semifinal más exigente, segundo y directo a la final de Paris 2024. Llopis, subcampeón de Europa este verano, quedó sólo por detrás del campeón del mundo y favorito Grant Holloway, superando al vigente campeón olímpico, el jamaicano Hansle Parchment. El valenciano estará en la final con el cuarto mejor tiempo (13.17) Mientras, Asier Martínez no estará en la lucha por las medallas al ser quinto en la tercera y última 'semi', con un tiempo de 13.35. El navarro, en busca de la versión que le hizo campeón de Europa en 2022, fue al límite tirando casi todas las vallas por una calle dos exterior por la que no logró su objetivo. Entre Llopis y Martínez fue el turno en el Stade de France de Jordan Díaz. El campeón de Europa hace dos meses, en su estreno como atleta español, avanzó a la lucha por las medallas con un único salto de 17,24, que fue la segunda mejor marca por detrás del portugués Pedro Pichardo (17.44): el gran duelo del viernes en el triple salto. Por su parte, Arce sólo pudo ser décimo en unos 3.000 con mucho roce, sin poder sacar su ritmo y a remolque también de una carrera muy lanzada por los tunecinos. Sin embargo, el ataque final fue del marroquí Sufián El Bakkali, quien se llevó el oro por delante del estadounidense Kenneth Rooks y el keniano Abraham Kibiwot. La carrera estuvo marcada por la grave caída de uno los favoritos y plusmarquista mundial, el etíope Lamecha Girma, en busca del esprint final en posición de podio. El africano se tropezó en el salto del último obstáculo y se llevó un fuerte golpe en la cabeza, siendo retirado en camilla. En cuanto al resto de finales, el jamaicano Roje Stona, con 70 metros, ganó con récord olímpico el lanzamiento de disco masculino. El lituano Mykolas Alekna y el australiano Matthew Denny completaron el podio. Mientras, en una espectacular remontada, cuarto a falta de 30 metros, el estadounidense Quincy Hall se colgó el oro en los 400 metros. El británico Matthew Hudson-Smith vio escaparse el primer puesto y Muzala Samukonga, de Zambia, fue el bronce.

Compartir nota: Guardar Nuevo