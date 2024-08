Cap pone punto final a siderurgia chilena pese a nuevos aranceles a productos chinos

(Bloomberg) -- La minera chilena de hierro Cap SA anunció que suspenderá de forma indefinida la producción de acero en su filial Compañía Siderúrgica Huachipato SA, alegando que nuevos aranceles sobre productos chinos no fueron suficientes para garantizar la rentabilidad de la operación.

Las acciones de Cap subieron hasta un 9,4% tras el anuncio, una señal de que el mercado valora su decisión de enfocarse en sus más lucrativas operaciones de extracción de mineral de hierro. El ministro de Economía, Nicolás Grau, calificó la decisión de “irresponsable” y “devastadora” para la región del Bío Bío, en el sur de Chile.

Cap cerrará sus Altos Hornos de Huachipato y otras instalaciones utilizadas para la producción de bolas de acero, un insumo para la industria minera local. El impacto financiero será de hasta US$140 millones, según un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero.

“CSH se ha visto imposibilitada de traspasar a precio las sobretasas que fueron recomendadas por la Comisión Antidistorsiones, lo que le hace económicamente inviable continuar con el negocio siderúrgico en Chile en su forma actual”, dijo Cap.

La decisión es un golpe para el gobierno del presidente Gabriel Boric, el cual fijó aranceles especiales a productos de acero chinos luego que Cap anunciara en marzo planes de suspender la fabricación de acero debido a las importaciones baratas. Antes de eso, México anunció una medida similar y el presidente de EE.UU., Joe Biden, había prometido lo mismo en su campaña electoral.

Las acciones de Cap subían un 7,8% a las 11:31am hora de Nueva York, su mayor alza intradía desde noviembre de 2022.

