Panamá celebra una subasta electrónica con cafés de lujo partiendo de 100 dólares el kilo

Ciudad de Panamá, 6 ago (EFECOM).- Panamá celebra este miércoles la subasta electrónica anual del Best of Panama (BOP) con 50 lotes de café de especialidad que parten de un precio base por kilogramo de 100 dólares para los "Geishas" (una variedad considerada de lujo) y 60 dólares para los "varietales" (variedades no Geishas).

Hay más de 175 compradores inscritos para participar de esa subasta procedentes de Japón, China, Corea del Sur, Taiwán, Emiratos Árabes, Francia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Indonesia y Australia, según informó este martes el presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (Scap por sus siglas en inglés), Hunter Tedman.

Está previsto que esa puja se celebre mañana en Boquete, una zona montañosa cerca de la frontera con Costa Rica y que es considerada como la cuna de esos granos, gracias al clima frío y su cercanía al volcán Barú.

La Scap ofertará 36 lotes de cafés de la variedad Geisha, 18 de ellos en proceso lavado y 18 en proceso natural, junto a 14 lotes de varietales, que obtuvieron los mejores puntajes en la Cata Internacional del BOP 2024 celebrada en junio pasado. También expondrá unos 1.000 kilogramos café en 50 lotes con un peso de 20 kilogramos cada uno.

La subasta la encabeza en los Geishas Naturales, el lote Elida Geisha Natural Torre, un café de 95,13 puntos, el lote Kaizen Finca Lorayne es el primero en la lista de los Geishas Lavados con un café de 95,50 puntos y el lote Black Moon Constellation Chiroso Varietal, con 94,13 puntos, lidera los varietales, según la información del Scap.

"Siempre los precios del café del BOP, promedio, mediana y el más alto, han estado subiendo. La tendencia es a subir la cantidad de gente que vino este año (con) 22 jueces internacionales y 42 jueces invitados que vinieron y probaron el café de especialidad de Panamá", dijo Wilford Lamastus, ganador de esa cata del BOP.

Panamá mantiene el récord más alto de venta en subasta electrónica de café de especialidad a nivel mundial, tras alcanzar en el 2023, los 10.005 dólares el precio por kilogramos en un lote de café, según Scap.

Los cafés de lujo panameño rompen su propio récord: en el 2019 el mayor precio por libra fue 1.029 dólares, en el 2020 el mejor precio fue 1.300,50 dólares por libra, en el 2021 se logró el precio de 2.568 dólares por libra y en la subasta de 2022 logró 2.000,49 dólares por libra.

En junio pasado, el lote Elida Geisha Natural Torre Lamastus Family Estates obtuvo la Copa Panamá, el máximo galardón de la cata internacional 'Best of Panamá', al lograr un puntaje de 95,13 sobre 100, coronándose campeón de los geishas naturales por los puntos acumulados durante la competencia.

En agosto del año pasado -cerca de estas fechas -, el café geisha de Panamá logró un nuevo récord mundial al vender 10.005 dólares por kilo (4.538,19 dólares por libra) en esa subasta electrónica del Best of Panama, superando la marca de 2021.

En esta subasta se vendió un lote de 25 kilos (55 libras) de la variedad geisha en proceso lavado de "Carmen Geisha - Carmen Estates By Panama Red Carmen Café Trading" por 250.125 dólares.

El café representa menos del 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá, pero gracias a la producción de granos especiales como el geisha, el país centroamericano ha entrado en el mercado de lujo cafetero, especialmente en Asia. EFECOM

