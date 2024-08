Montsé Tomé: “Estas jugadoras merecen máximo respeto por lo que nos han dado y nos darán”

Marsella (Francia), 6 ago (EFE).- Montse Tomé, seleccionadora española de fútbol femenino, defendió a sus jugadoras, tras perder 4-2 en semifinales de los Juegos Olímpicos ante Brasil, porque, en su opinión, “merecen el máximo respeto por lo que nos han dado y nos darán”.

“Perder así nos duele a todos por el trabajo que llevábamos. Estas jugadoras merecen el máximo respeto por lo que nos han dado y nos darán. Hoy es un momento duro con el que igual no contabas, aunque ha sido contra una gran selección. Lo hemos intentado pero no nos ha llegado. Tenemos que recuperar al equipo, analizar esto con calma y no desde la emoción que sentimos ahora. Y pensar en competir por una medalla de bronce”, dijo en zona mixta.

“Hoy no nos ha llegado, tenemos que analizarlo, tenemos que verlo y tenemos que mejorar”, añadió.

La seleccionadora analizó un encuentro en el que los goles encajados, sobre todo el inicial en el minuto 6, lo condicionó.

“Pensábamos que una de las cosas que podían hacer era esto. Hemos visto el plan con los espacios que nos podían dejar. Brasil tenía muchas piernas hoy e iban a tope. Hemos encajado los goles en momentos puntuales, al principio muy pronto y luego antes del descanso; y no nos ha dado pie a reaccionar”, valoró.

“Hemos salido de esas presiones intensas intentando ir a campo contrario, estaba claro que la salida estaba por fuera si podíamos girar bien, pero en la primera parte no hemos podido hacer ningún gol y cuándo queremos acortar la distancia nos hacen otro gol… Brasil es un gran equipo, intenso, con jugadoras para salir al espacio y hoy les ha salido bien”, completó.

“Estoy jodida porque competimos para ganar y cuando esto no pasa duele. Pero el deporte es esto. Unos ganan y otros pierden. Ahora tenemos que reaccionar a la derrota”, señaló.

Montse Tomé explicó por qué no sacó al campo a Alexia Putellas hasta el minuto 77, con 3-0 abajo en el marcador.

“Estábamos bien jugando por dentro. Alexia ha aportado al equipo, otros días les ha tocado a otras jugadoras entrar desde el banquillo. Lo he dicho muchas veces, la gran suerte que tenemos de tener tanta competitividad en el equipo. Ellas se muestran competitivas siendo titulares o entrando desde el banquillo”, dijo.

Por último, criticó las continuas pérdidas de tiempo de las futbolistas brasileñas.

“Es desesperante que continuamente durante el campeonato vemos que se pierde tanto tiempo. No favorece el espectáculo. A nosotras, como a los demás equipos, nos perjudica y tenemos que jugar honesto, limpio, y el fútbol es continuidad. Pero tampoco nos tenemos que quejar de esto porque no ha influido en la derrota”, concluyó. EFE

omb/plv