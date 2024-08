Banco central de Brasil abre la puerta a alzas de tasas de interés

(Bloomberg) -- El banco central de Brasil dijo que no dudará en subir su tasa de interés si empeoran las perspectivas de inflación, un cambio significativo en la orientación apenas un mes después de pausar un ciclo de flexibilización monetaria.

El comité “reforzó unánimemente que no dudará en subir la tasa de interés para asegurar la convergencia de la inflación hacia el objetivo si lo considera apropiado”, escribieron los banqueros centrales en las actas de su reunión del 30-31 de julio. En esa oportunidad mantuvieron la tasa Selic en el 10,5% por segunda vez consecutiva. Aún así, mantener estables las tasas también sigue siendo una estrategia a futuro, según el documento publicado el martes.

“El Comité considera unánimemente que la etapa actual es de mayor cautela y de seguimiento diligente de los factores condicionantes de la inflación, sin comprometerse con estrategias futuras”, escribieron.

Tras casi un año y medio de flexibilización monetaria, el BCB, dirigido por Roberto Campos Neto, mantuvo los costos de endeudamiento en dos dígitos ante previsiones de mayor inflación. El crecimiento económico interno se ha frenado y el mercado laboral sigue ajustado. Además, el real se ha desplomado casi un 15% en lo que va de año, lo que elevaría el costo de las importaciones y presionaría los precios por encima de la meta del 3%.

Lo que dice Bloomberg Economics:

El banco central de Brasil utilizó las actas de su reunión de julio para lanzar el mensaje más hawkish que pudo sin comprometerse a una subida de tasas. Aunque mantenemos nuestra previsión de que se mantendrá en espera hasta fin de año, las actas elevan el riesgo de una subida, especialmente si la divisa sigue bajo presión.

- Adriana Dupita, economista de Brasil y Argentina

Las tasas swap a enero de 2026 subieron 17 puntos básicos el martes, ante la probabilidad de una política monetaria más restrictiva. El real se apreció un 0,9% a 5,6712 por dólar, la mayor ganancia entre las principales divisas rastreadas por Bloomberg.

“La probabilidad de aumentos de la Selic este año ha subido”, dijo Marcos de Marchi, economista de Oriz Partners. “Con la tasa de cambio al nivel actual, las expectativas de inflación siguen siendo altas, y una nueva ronda de datos de la semana pasada mostró que el mercado laboral está muy ajustado”.

La divisa se ha visto afectada por las turbulencias de los mercados mundiales y por la preocupación de que el gobierno brasileño esté abandonando sus promesas de apuntalar las cuentas fiscales.

En las actas, los responsables políticos escribieron que están siguiendo “de cerca” las noticias fiscales dado que la percepción de un mayor gasto ha tenido un impacto “significativo” en los precios de los activos y en las estimaciones de inflación. “Las políticas monetarias y fiscales sincrónicas y anticíclicas contribuyen a garantizar la estabilidad de los precios”, escribieron.

“Las actas llegaron con un tono más duro”, dijo Mirella Hirakawa, economista de la consultora Buysidebrazil. “Hablaron de una posible estrategia de subida de las tasas de interés, y esto pone un sesgo al alza en nuestra previsión de unos costos de endeudamiento estables hasta finales de año”.

