Menos bancos endurecieron sus estándares crediticios, según encuesta de la Fed

(Bloomberg) -- Una proporción menor de bancos estadounidenses informó estándares de crédito más estrictos en el segundo trimestre, según la Reserva Federal.

La proporción neta de bancos estadounidenses que endurecieron las normas sobre préstamos comerciales e industriales para medianas y grandes empresas cayó al 7,9%, la más baja desde 2022, según mostraron los datos de una encuesta de la Reserva Federal a funcionarios crediticios publicada el lunes. Esta cifra es inferior al 15,6% del informe anterior.

La encuesta refleja los estándares y la demanda de préstamos durante los últimos tres meses, que generalmente corresponden al segundo trimestre de 2024. Se compiló antes de que un informe de empleo más débil de lo esperado ayudara a provocar una caída global en los mercados de valores, ya que los inversionistas estaban más preocupados por la trayectoria de la economía de EE.UU.

En general, los prestamistas han endurecido las condiciones crediticias desde 2022, como consecuencia de la fuerte alza de las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal y de una serie de quiebras de bancos regionales de gran repercusión. Los elevados costos de los préstamos han pesado sobre las empresas y los hogares. Se espera que la Fed comience a bajar las tasas de interés desde su máximo de más de dos décadas en su reunión de septiembre.

El apetito por los préstamos se estancó, con una proporción igual de prestamistas que declararon una mayor demanda de préstamos de empresas e instituciones que de los que declararon una menor demanda. Los bancos llevaban casi dos años declarando una menor demanda de estos préstamos.

Las cifras del informe, conocido como Senior Loan Officer Opinion Survey, se calculan como porcentajes netos, es decir, la proporción de bancos que declaran unas condiciones más estrictas o una mayor demanda menos la proporción de bancos que declaran estándares más laxos o una menor demanda. La encuesta se realizó entre el 20 de junio y el 8 de julio.

En general, los bancos endurecieron los criterios de concesión de préstamos a los consumidores, especialmente en el caso de las tarjetas de crédito y los préstamos para la compra de automóviles de alto riesgo, según la Reserva Federal. La demanda de préstamos para la compra de automóviles disminuyó por noveno trimestre consecutivo, al igual que la demanda de préstamos que no correspondían a tarjetas de crédito o automóviles. La demanda de tarjetas de crédito aumentó ligeramente.

Una proporción neta “significativa” de los bancos también informó de que las normas sobre las líneas de crédito con garantía hipotecaria estaban en el extremo más estricto de su rango, según el informe.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original: Fed Says Fewer Banks Tightened Loan Standards Last Quarter

