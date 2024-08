La UE reitera que resultados no pueden ser reconocidos "sin evidencias" y apunta a triunfo opositor

que otorgan la victoria al presidente del país, Nicolás Maduro, con el 51 por ciento de los votos, no pueden ser reconocidos "sin evidencias que lo apoyen", señalando que las actas publicadas por la oposición apuntan a un triunfo de su candidato, Edmundo González. En una declaración del Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, en nombre de los 27, el boque señala que "a pesar de su propio compromiso, el CNE no ha publicado aún las actas oficiales de los colegios electorales. Sin pruebas que las respalden, los resultados publicados el 2 de agosto por el CNE no pueden ser reconocidos". En este sentido, da un paso más y apunta al triunfo opositor en los comicios presidenciales al señalar que las copias de las actas electorales publicadas por la oposición, y revisadas por varias organizaciones independientes, "indican que Edmundo González Urrutia parece ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa". La declaración de los 27 lamenta que el retraso de la publicación de las actas de votación arrojarán "más dudas sobre la credibilidad" del proceso electoral, del que ya hay informes que indican que "no cumplió las normas internacionales de integridad electoral". Por todo ello, la UE insiste en la necesidad de una verificación independiente de las actas por parte de una "entidad de reputación internacional" y el "respeto de la voluntad del pueblo venezolano" como forma de que el país salga de su actual crisis humanitaria y económica. "En este momento crítico, es importante que las manifestaciones y protestas sigan siendo pacíficas. La Unión Europea hace un llamamiento a la calma y a la moderación. Las autoridades venezolanas, incluidas las fuerzas de seguridad, deben respetar plenamente los Derechos Humanos, incluida la libertad de expresión y de reunión", ha añadido el comunicado de Borrell en nombre de los 27. Igualmente, el texto muestra su preocupación por el número de detenciones, una cifra que varía entre 980 --según la ONG Foro Penal Venezuela-- y 2.000 --según el propio Maduro--, y ha instado a las autoridades a poner fin a los arrestos arbitrarios, a la represión y a la retórica de violencia contra opositores. Se trata de la primera declaración conjunta de la UE desde el estallido de la crisis en Venezuela después de un intento fallido la semana pasada por las reticencias de Hungría que evitó que el texto saliera en nombre de los 27. MADURO CARGA CONTRA BORRELL Por su parte, el mandatario venezolano ha calificado de "vergüenza" que Borrell hable sobre "represión" al mismo tiempo que "llevó a Ucrania a una guerra" y "calla ante la masacre en Gaza". "La misma Unión Europea que reconoció a (Juan) Guaidó, una vergüenza, el señor Borrell que llevó a Ucrania a una guerra y ahora se lava las manos, calla ante la masacre de Gaza y el genocidio (...) ahora dice que en Venezuela hay represión a manifestaciones pacificas", ha aseverado Maduro en un discurso compartido por la Presidencia del país. De igual forma ha reaccionado el ministro de Exteriores venezolano, quien ha recordado que la "UE con Guaidó 1.0 fue derrotada" y que "la de Guaidó 2.0 --en referencia a la proclamación de González como presidente-- también será aplastada por la dignidad popular y sus instituciones". "Este 6 de agosto se cumplen 200 años de la Batalla de Junín, donde el Ejército Libertador echó a plomo a los imperialistas europeos, no somos una colonia. Señor Borrell, saque sus narices de Venezuela, respete y haga silencio, que aquí hay un pueblo que se ganó a sangre y fuego su independencia. Sus protegidos fascistas no volverán más nunca", ha añadido en su cuenta de la red social X. Durante la misma jornada, Maduro ha condecorado a varios oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que han resultado heridos durante las multitudinarias manifestaciones de la oposición, y ha destacado el papel del cuerpo en la preservación del país su "derecho a la paz". "El papel que ha jugado y que está jugando la Guardia Nacional para preservarle a Venezuela su pleno derecho a la paz, el orden interno, a la ley, a la constitución, al derecho a la paz y a la armonía entre los venezolanos y venezolanos", ha expresado el presidente venezolano, según la cadena Globovisión. Además, ha transmitido sus condolencias a los familiares de los dos miembros del GNB que murieron "en las emboscadas de criminales contratados y preparados para este golpe de Estado ciberfascista criminal".

