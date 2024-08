Celeste, inseparable de Isabel Pantoja, asegura que la tonadillera es "una campeona"

Este domingo 3 de agosto es un día clave para Isabel Pantoja, ya que se vuelve a subir a un escenario después de semanas sin hacerlo debido a problemas de salud que todavía no se han revelado. La tonadillera, que lleva su vida privada con total discreción, no se ha pronunciado al respecto todavía, aunque los últimos días la hemos podido ver muy feliz y bien acompañada. La cantante llegaba a Castellón unos días antes de su esperado show. Aprovechó su estancia en la ciudad para celebrar junto a algunas amigas, su hermano Agustín y su sobrina Anabel su 68 cumpleaños. Una celebración intima, y es que todavía no hemos podido ver a la artista saliendo del hotel donde se hospeda. Por el contrario, Anabel Pantoja ha salido del hotel dispuesta a comerse un rico arroz en la ciudad valenciana, acompañada por Alberto Dugarte y otras personas del círculo cercano de Isabel. También hemos visto a Celeste, quien no se separa del lado de la tonadillera. Esta vez, no ha querido revelar muchos detalles sobre la artista, aunque sí ha confesado cómo se encuentra: "Todo bien chicos, ella es una campeona". Sobre si es feliz en estos momentos, su respuesta ha sido: "Preguntadle a ella chicos, eso es privado".

Compartir nota: Guardar Nuevo