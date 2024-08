Fraser-Pryce: "Me cuesta encontrar las palabras para describir la profundidad de mi decepción"

La atleta jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce aseguró estar profundamente decepcionada después de no haber podido participar este sábado en las semifinales de los 100 metros del atletismo de los Juegos Olímpicos de París por una lesión y no tener la oportunidad de pelear por las medallas. La que era actual subcampeona olímpica del hectómetro y oro en 2008 y 2012 no salió a competir en las semifinales e, inicialmente, las informaciones sobre su ausencia fueron confusas aunque el Comité Olímpico Internacional (COI) informó en un comunicado de que el jefe de misión de Jamaica, Ian Kelly, confirmó que su retirada se debía a una lesión sufrida durante el calentamiento, después de que surgieran informaciones de que se había debido a que se le había negado la entrada al recinto. Y es que unas dos horas antes de que saliera a la pista aparecieron imágenes en 'X' que mostraban cómo a Fraser-Pryce y a la estadounidense Sha'carri Richardson se les negaba la entrada a la zona de calentamiento de París por la ruta normal. La velocista jamaicana aún tiene previsto correr con el equipo jamaicano de relevos 4x100 metros en busca de su novena medalla olímpica. "Me cuesta encontrar las palabras para describir la profundidad de mi decepción. Sé que mis seguidores comparten conmigo esta decepción. El apoyo de mis fans, de mi país y de la comunidad en general me ha llenado de una inmensa gratitud que me ha sostenido a lo largo de mi carrera. Con cada paso y victoria, todos habéis estado ahí para mí. Mi fe siempre ha afirmado mi confianza en el camino", escribió la velocista en 'Instagram'.

