El Papa pide que en Venezuela se busque "la verdad"

El Papa ha pedido, tras el rezo del ángelus de este domingo, que en Venezuela se busque "la verdad" al tiempo que ha instado a las partes a usar "la moderación" y evitar "cualquier tipo de violencia". "Expreso mi preocupación por Venezuela, que está viviendo una situación crítica. Realizo un fuerte llamamiento a todas las partes para que busquen la verdad y se comporten con moderación para evitar cualquier tipo de violencia", ha exclamado el Pontífice asomado a la ventana de su estudio privado en el Palacio Apostólico. Del mismo modo, ha instado a solucionar los contenciosos "con diálogo por el bien de la población y no por los intereses de cada parte". El llamamiento del Papa se produce después de que los resultados electorales de las elecciones presidenciales del pasado domingo, que dieron la victoria a Nicolás Maduro, hayan dado lugar a acusaciones de fraude y a la movilización de la oposición. El Papa ha reiterado que la situación es "crítica" y ha instado a que el diálogo sea preconizado en la resolución del conflicto. La posición de la Santa Sede se había puesto de manifiesto a través del observador permanente en la Organización de los Estados Americanos (OEA), monseñor Juan Antonio Cruz Serrano, quien apeló al diálogo para superar la debacle política. "Sólo el diálogo y la participación activa y plena de todos los actores políticos podrán superar la difícil fase en curso en Venezuela, asistiendo a una convivencia democrática", señaló el diplomático vaticano el pasado 31 julio, en la sesión convocada de forma urgente por el Consejo Permanente de la OEA. El Pontífice también ha expresado su preocupado por la escalada del conflicto en Oriente Medio. Tras pedir oraciones por el Líbano en el cuarto aniversario de la explosión del puerto de Beirut, Francisco se ha hecho eco de la delicada situación que vive el país de los cedros y su conflicto con Hezbolá. Así, el Papa ha implorado que se evite la extensión del conflicto "ya terriblemente sangriento y violento" y ha manifestado su cercanía a la comunidad drusa en Israel que sufrió hace unos días un ataque de Hizbolá que costó la vida a varios niños. "Rezo por todas las víctimas, en concreto, por los niños inocentes", ha señalado. Francisco también ha expresado su cercanía hacia los pueblos de Palestina, Israel y Líbano, sin olvidarse de Myanmar. "Que se tenga el valor de retomar el diálogo para que cese inmediatamente el fuego en Gaza y que en todos los frentes se libere a los rehenes y se socorra a la población con la ayuda humanitaria. Los ataques, también aquellos precisos, y los asesinatos no pueden ser nunca una solución. No ayudan a recorrer el camino de la justicia, el camino de la paz, sino que generan todavía más odio y venganza", ha lamentado el Papa.

