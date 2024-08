Tres agentes de Policía heridos durante las protestas en Londres tras el ataque en Southport

Al menos tres agentes de Policía han resultado heridos durante las protestas que se han vivido estos días en distintos puntos de Londres como consecuencia del reciente ataque con arma blanca en la ciudad Southport, donde un adolescente de 17 años mató a tres niñas e hirió a otras ocho durante una clase de baile. "Las espantosas escenas que hemos presenciado esta tarde en Sunderland son completamente inaceptables", ha lamentado la Policía de Northumbria en un comunicado en el que ha confirmado que "tres agentes han sido trasladados al hospital para ser tratados de sus heridas". Uno de los tres policías heridos ha recibido el alta médica poco después de su ingreso, mientras que los dos restantes "permanecen hospitalizados para recibir tratamiento adicional", se lee en un comunicado compartido en Facebook. En las protestas del viernes, los manifestantes han atacado una oficina de Policía, ocasionando un incendio en el edificio colindante, al tiempo que han mantenido enfrentamientos "a niveles graves y sostenidos de violencia" con las fuerzas de seguridad, contra quienes han lanzado latas y piedras a las puertas de una mezquita, según la cadena británica BBC. Ante esta "deplorable" situación, las autoridades policiales locales han recomendado "a los ciudadanos que eviten la zona mientras los agentes se ocupan de la situación". "Queremos dejar absolutamente claro que el desorden, la violencia y los daños que se han producido no serán tolerados. La seguridad de los ciudadanos es nuestra máxima prioridad", agrega la mencionada nota. Hasta el momento, la Policía ha notificado ocho detenciones "por diversos delitos, entre ellos desórdenes violentos y robos", durante la jornada y ha garantizado que "se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para identificar a los demás responsables". "El derecho a manifestarse legalmente es un elemento clave de cualquier democracia que la Policía defiende. Sin embargo, no aceptaremos que la gente las utilice como medio para delinquir", han sentenciado. No obstante, lejos de atisbarse el fin de las manifestaciones, el grupo de campaña 'Hope Not Hate' ha informado --y así lo ha recogido la agencia DPA-- de que hay más de 30 protestas previstas en distintos puntos del territorio britanico para los próximos dos días. Las protestas, que se han saldado con más de un centenar de detenidos, se iniciaron en el centro de Southport y se centraron también frente a la mezquita local, si bien se han extendido a otros puntos de Reino Unido, como Londres. Varias voces de la Política británica han acusado al diputado populista Nigel Farage de azuzar las protestas al alimentar el bulo que relacionaba al atacante con el terrorismo. Los disturbios se han mezclado con demandas por parte de los manifestantes de frenar la inmigración en el país. Las autoridades británicas ya informaron esta semana de que el autor del apuñalamiento múltiple era originario de Gales. Sin embargo, en redes sociales se han difundido informaciones falsas que apuntan a que sería un supuesto solicitante de asilo, lo que ha desembocado en protestas violentas tanto en Southport como en la capital británica. El ataque fue perpetrado en el centro comunitario Hart Space, donde se desarrollaba el Taller de Yoga y Danza Taylor Swift dirigido a menores de entre siete y once años de edad. De hecho, la artista estadounidense publicó el martes un comunicado en el que trasladaba su pésame por lo ocurrido.

