Suecia cierra temporalmente la Embajada en Líbano por motivos de seguridad

El ministro de Exteriores de Suecia, Tobias Billström, ha anunciado este sábado el cierre provisional de la Embajada en Líbano debido a la posibilidad de un repunte a gran escala de las hostilidades entre Israel y las milicias chiíes de Hezbolá a raíz de la guerra de Gaza y la muerte esta semana del comandante miliciano Fuad Sukr. "Es una medida que hemos adoptado por la seguridad de nuestros empleados antes de que la situación empeore, ha declarado el ministro Billström a la cadena sueca TV4 Nyheterna, donde ha confirmado que todo el personal viajará a Chipre, el emplazamiento provisional para la sede diplomática. De momento, Chipre seguirá así hasta finales de mes, pero Suecia no descarta prolongar este plazo dependiendo de cómo evolucione la situación. Seis empleados, comenzando por la embajadora Ann Dismorr, se verán afectados por este traslado. "Es importante recordar que los empleados de la Embajada no se encuentran en una situación más vulnerable que el resto de la población pero, tal y como están las cosas, es mejor que se vayan del país", ha indicado antes de reconocer que "la valoración que el Gobierno sueco hace de la situación es bastante grave y ha empeorado en los últimos días". Billström, además, ha pedido a los ciudadanos suecos en Líbano que abandonen el país "empleando los medios disponibles mientras sea posible" porque la Embajada dejará de prestar servicios consulares 'in situ' en Beirut.

Compartir nota: Guardar Nuevo