(Previa) Alcaraz-Djokovic, la final soñada por el oro de París

El español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic se enfrentan este domingo en la final individual de los Juegos Olímpicos de París, en un partido que mide al tenista más veterano que busca el oro olímpico, el de Belgrado, ante el más joven que alcanza esta ronda en unos Juegos. Menos de dos meses después de tocar el cielo de París por primera vez en su carrera, Carlos Alcaraz tiene la posibilidad de convertirse en el campeón olímpico más joven de la historia en el torneo individual masculino. Una empresa que no será nada fácil ya que enfrente estará el considerado mejor tenista de la historia, que busca en la tierra de la Philippe-Chatrier el único gran título que le falta en el palmarés y en lo que es su primera final en unos Juegos. El duelo reeditará la final vivida en Wimbledon el pasado 14 de julio. En esa ocasión, el murciano no dio ninguna opción al serbio y le pasó por encima con un contundente 3-0, su cuarto triunfo en siete enfrentamientos con el ganador de 24 'Grand Slams'. Sin embargo, la última vez que se enfrentaron ambos en la superficie de tierra batida, el triunfo fue para 'Nole' por 3-1, precisamente en el mismo escenario de este domingo, en unas semifinales de Roland Garros donde el de El Palmar sufrió problemas físicos. Una final olímpica a la que han llegado los dos mejores jugadores del torneo. Desde que arrancara la competición el pasado 27 de julio, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz han demostrado en cada partido estar muy por encima de sus rivales. De hecho, ambos se plantan en el partido por el oro sin saber lo que es ceder un set en el torneo, y con ocho horas y seis minutos de juego, en el caso del serbio, y siete horas y 44 minutos en el caso del español. Para llegar a la final, Alcaraz se ha deshecho del libanés Habib (6-3, 6-1), del neerlandés Tallon Griekspoor (6-1, 7-6(3)), del ruso Roman Safiullin (6-4, 6-2), del estadounidense Tommy Paul (6-3, 7-6) y del canadiense Felix Auger-Aliassime (6-1, 6-1). Además, el juego desplegado por el murciano en el torneo ha ido de menos a más, para alcanzar un nivel rozando la excelencia en las semifinales, en las que permitió tan solo dos juegos de su rival, un 'Top 20' mundial. Por su parte, Djokovic ha tenido un camino más complicado, aunque ha estado igual de solvente. Así, dejó por el camino al australiano Matthew Ebden (6-0, 6-1), a Rafa Nadal (6-1, 6-4), al alemán Dominik Koepfer (7-5, 6-3), al griego Stefanos Tsipsipas (6-3, 7-6(3)) y al italiano Lorenzo Musetti (6-4, 6-2). Un torneo en el que el serbio ha recuperado su mejor versión, dejando un memorable partido de segunda ronda en el que pasó por encima del catorce veces campeón de Roland Garros en el seguramente duelo más mediático de Paris 2024. En cuanto a las 'claves del oro' de Alcaraz para lograr doblegar a Djokovic, el español debe cuidar los errores no forzados, así como intentar que el serbio no pueda entrar en juego con su revés desde dentro de pista. Además, el murciano necesita mantener el buen nivel de saque exhibido en los últimos encuentros --ocho 'aces' y 73% de puntos ganados con su primero-- y, como lograra en la final de Wimbledon, restar muy profundo los saques de su rival. En definitiva, una final Alcaraz-Djokovic --la cuarta entre ambos-- por la medalla de oro olímpica que supone el mejor partido del que los aficionados del tenis pueden disfrutar a día de hoy y que puede suponer el segundo oro olímpico para el tenis español tras el de Rafa Nadal en 2008, un año donde, al igual que el de El Palmar, el balear había ganado Roland Garros y Wimbledon. BUCSA Y SORRIBES QUIEREN EL BRONCE Por su parte, la dupla española formada por Cristina Bucsa y Sara Sorribes jugarán previamente ante las checas Karolina Muchova y Linda Noskova, en el partido por el bronce del cuadro de dobles y por colgarse una medalla olímpica que se le resiste al tenis femenino español desde Pekín 2008, cuando Anabel Medina y Virginia Ruano se colgaron la plata. Las españolas, que solo han perdido como doblistas un partido de los nueve partidos que han disputado como pareja, tendrán que borrar de sus mentes el duelo de semifinales, en el que se vieron ampliamente superadas por las rusas Mirra Andreeva y Diana Shnaider. Ahora, la competición le da posibilidad de redimirse ganando la medalla de bronce. Será clave que Sorribes y Bucsa mantengan la solidez desde el fondo de pista que han mostrado durante toda la semana en París, así como mejorar el rendimiento con sus saques, ya que en los dos últimos encuentros han visto como sus rivales conseguían romperle el servicio hasta en nueve ocasiones.

