Colombia acepta un plan para extender alto el fuego con el ELN pero el grupo impone condiciones

El Gobierno colombiano ha anunciado este sábado que ha aceptado en principio una propuesta de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal para ampliar el alto el fuego en vigor con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que expira hoy, pero el grupo ha indicado que el aplazamiento no está firmado y exigido para ello la declaración previa un decreto presidencial que retire a esa organización de la lista de grupos armados organizados del país. Si bien el Gobierno había asegurado que ambas partes habían aceptado, siempre en principio la propuesta de la ONU y la Conferencia Episcopal colombiana de prolongar el cese de hostilidades unas semanas más con el fin de evitar que se reactive el conflicto, el ELN ha respondido con un comunicado en el que acusa a las autoridades de "hacer caso omiso" a sus peticiones y de "tergiversar" la situación en los medios de comunicación. "Si es de interés del Gobierno" dar continuidad al alto el fuego que expira hoy, el ELN exige a que haga efectiva la retirada del ELN de la mencionada lista. "Existe un camino para retomar el proceso de conversaciones y terminar con su congelamiento, simplemente se trata de cumplir los acuerdos que hemos señalado como incumplimientos de parte del Gobierno", zanja el grupo ante de remachar que "el balón está en manos" de las autoridades. El Gobierno no ha respondido todavía a este comunicado del ELN horas después de que las autoridades hablaran de una prórroga limitada en el tiempo, bajo los mismos protocolos actuales, y previo acuerdo bilateral entre las partes. "Somos conscientes de que se ha ido agotando el tiempo para preparar las condiciones necesarias para la nueva prórroga y por esta razón, coincidimos con ustedes en la opción de hacer una extensión técnica del cese al fuego que nos permita desarrollar el encuentro de las jefaturas de las delegaciones", ha apuntado el Gobierno. Asimismo, la delegación gubernamental se ha mostrado dispuesta a asistir a la reunión extraordinaria que desde la ONU y la Iglesia se busca organizar para que las dos partes zanjen sus diferencias y se pueda retomar el proceso. "Queremos expresarles nuestra disposición para llevar a cabo una reunión extraordinaria con la finalidad de retomar la mesa de diálogos y renovar el cese al fuego", ha indicado. Adicionalmente, han agradecido a la ONU y la Conferencia Episcopal por los "esfuerzos" que están realizando en estos momentos de incertidumbre por los que atraviesan las negociaciones. SEGURIDAD DE DESMOVILIZADOS Por otra parte, la Corte Constitucional de Colombia ha ordenado a los ministerios de Defensa y del Interior reforzar la seguridad de los guerrilleros desmovilizados en virtud del acuerdo de paz de 2016 firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Asimismo ha solicitado un informe sobre la situación actual de los dispositivos de seguridad de los antiguos espacios territoriales de capacitación en zonas del sur de la Amazonía, del noroccidente, suroccidente, nororiente, centro oriente y la Orinoquía, después de que esta última zona, en Miravalle, se hayan detectado riesgos para la comunidad de desmovilizados. "En el subcomponente de política criminal, la Sala advirtió que, pese a haber remitido información a la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía sobre denuncias y conductas delictivas en contra de la población firmante del Acuerdo, aún no se registran actuaciones judiciales relevantes, como imputaciones, acusaciones o condenas, que den cuenta de un verdadero esclarecimiento de estos hechos y de los fenómenos criminales en cada uno de estos territorios", ha advertido la Corte. Igualmente ha emplazado al Ministerio del Interior entregar los informes sobre los avances en las garantías de protección para los firmantes de la paz y qué política pública se tiene al respecto.

Compartir nota: Guardar Nuevo