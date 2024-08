Rudy Fernández: "Ver al equipo competir así da tranquilidad de presente y futuro"

El capitán de la selección española masculina de baloncesto Rudy Fernández expresó que "ver competir al equipo" entrenado por Sergio Scariolo "de esta manera da tranquilidad de presente y futuro", después de despedirse del baloncesto profesional con la derrota agónica (88-85) ante Canadá que les apea de los Juegos de París en la fase de grupos. "Estoy contento del trabajo que hemos hecho porque hemos luchado hasta el final, que es lo que hay que hacer cuando representas esta camiseta. No ha podido ser, pero me voy con un sabor muy bueno porque ver al equipo competir de esta manera da tranquilidad de presente y futuro", expresó Rudy Fernández en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB). El de Palma vivió ante Canadá este viernes su último partido como jugador profesional, y se va del baloncesto "habiendo intentado" lo que ha intentado "siempre, ayudar al equipo". "Tristeza y paz. Paz porque llega el momento de estar tranquilo con la familia, y tristeza porque he vivido muchísimas cosas con esta selección y el baloncesto, también en clubes, y que ya no haya más torneos ni viajes tiene ese ambiente de tristeza. El equipo se echará de menos", reconoció. "A mis compañeros en el vestuario les voy a decir 'gracias', gracias por luchar y representar tan bien esta camiseta, y que estoy convencido de que volverán a disfrutar de títulos", concluyó Fernández, que se retira con 39 años y como el único jugador masculino que disputa seis Juegos Olímpicos.

Compartir nota: Guardar Nuevo