Noemí Romero y David Vega, fuera de la final de gimnasia en trampolín

Los gimnastas españoles Noemí Romero y David Vega se quedaron fuera de la final de la modalidad de trampolín de la gimnasia de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, con un buen noveno lugar para la albaceteña rozando el pase, y con el catalán finalizando en el decimocuarto puesto de la clasificación masculina. La albaceteña, de 23 años y que llegaba a París con el bronce del Europeo de Guimaraes (Portugal), arrancó ya lastrada por un error en su primer salto. En mitad de su rutina, Romero perdió el centro del trampolín y su asistente tuvo que colocar la colchonera de protección porque caía fuera. Los nervios pesaron en el estreno olímpico de la española, que ya tenía prácticamente imposible avanzar a la final de la modalidad, al marcar un corto 17.340. La joven pionera deportista española, penúltima tras el turno de las primeras ocho participantes, estaba obligada a no fallar en su segundo intento. Y es que, al contrario que hace tres años en Tokio, en estos Juegos cuenta el mejor ejercicio de las dos oportunidades. Y la española no defraudó, completando una buen rutina, con mucho vuelo y cumpliendo con los diez elementos, aunque rebotando en varias ocasiones lejos del centro del trampolín. Al terminar, Romero no pudo evitas las lágrimas mientras saludaba al público presente en el Bercy Arena de París, por todos los nervios y la tensión previa. Con una sonrisa y junto a sus entrenadores, la española recibió la nota de 54.250, la cual la ponía novena momentáneamente, rozando esos primeros ochos puestos que daban acceso a la final, en la que después de todo no estará. En esta clasificación, la mejor fue la bielorrusa Viyaleta Bardzilouskaya, que compite con bandera neutral en París, con una puntuación de 56.340. Superó a las chinas Yicheng Hu (56.270) y Xueying Zhu (55.950), campeonas del mundo por equipos de la modalidad en el torneo de Birmingham en 2023 y grandes favoritas al oro en la capital francesa. Sin embargo, no tuvieron su día en la final. El oro fue para la británica Bryony Page, la plata para la Bardzilouskaya y el bronce para la canadiense Sophiane Methot. DAVID VEGA, DECIMOCUARTO EN LA CLASIFICACIÓN Por su parte, la participación de Vega respondió al guion totalmente contrario al de Romero. Y es que el catalán respondió muy bien, con un ejercicio muy equilibrado, sin apenas moverse horizontalmente, aunque con menos altura, en el primer intento, para conseguir una puntuación de 55.620. Esta no era suficiente para estar entre los ocho mejores de la serie, de momento, antes de un segundo y definitivo intento. Pero la presión pudo con el español y cometió un error a mitad de su rutina que le hizo abandonarla con una corta nota de 28.160. En la clasificación el bielorruso Ivan Litvinovich, campeón olímpico en Tokio, fue el mejor por delante de los chinos Wang Zisai y Yan Langyu, dos veces campeón mundial. Ya en la final, China se sacó la espinita de la categoría femenina, en la que no rascó metal, y celebró la plata de Wang Zisai y el bronce de Yan Langyu. Y es que se repitió el orden de la clasificación, con el bielorruso Litvinovich, de 23 años, revalidando el oro olímpico que ya logró en Tokio.

