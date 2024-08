El primer fin de semana de agosto trae un descenso de temperaturas aunque las mínimas no bajarán de 25ºC en Mediterráneo

El primer fin de semana de agosto dejará un descenso de los termómetros aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas y, por ejemplo, las mínimas no bajarán de los 25ºC en el área mediterránea, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Como ha detallado el portavoz de AEMET, Marcelino Nuñez, "la situación meteorológica, muy típica del verano, está determinada por el anticiclón de las Azores y la baja térmica del interior peninsular", que se mantendrá "al menos hasta el miércoles o jueves de la semana próxima". Esta situación provocará "temperaturas muy elevadas, en torno a 39 y 41 grados, sobre todo en la mitad sur de la Península, que serán más o menos estables durante el fin de semana y al menos hasta la primera mitad de la semana próxima". Para este viernes, 2 de agosto, hay avisos naranjas por temperaturas altas en Andalucía, en zonas de Málaga y Granada. También hay avisos naranjas, pero por tormentas y granizo, en Teruel y comarcas de Castellón, así como en comarcas de Barcelona y Girona. Además, hay avisos amarillos activos por temperaturas altas en comarcas de Andalucía y por tormentas y lluvias en otras comarcas del Levante y Cataluña en general. En el caso de las tormentas, se concentrarán en la mitad noreste, siendo más probables y localmente fuertes en Pirineos, en el interior de Cataluña y en la Ibérica sur, mientras que las temperaturas serán significativamente elevadas en la mitad sur peninsular, en el interior sureste de Cataluña y en el sur de Gran Canaria. En el valle del Ebro se espera un descenso localmente notable de temperaturas máximas. En buena parte del país predominará el tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados, o nubes medias y altas. Habrá nubosidad de evolución diurna en los Pirineos, en el Sistema Ibérico y Central, con posibles chubascos y tormentas dispersos más probables y localmente fuertes en Pirineos, zonas de interior de Cataluña y la Ibérica Sur, donde ocasionalmente pueden ir acompañados de granizo grande. En el Valle del Ebro y zonas de la Meseta no pueden descartarse tampoco tormentas secas aisladas y en Canarias habrá intervalos de nubes bajas en la zona norte de las islas. Las temperaturas descenderán en general en la Península y en las Islas Baleares, acusadamente las máximas en zonas del noreste peninsular. En Canarias se esperan pocos cambios. Pese a los descensos de temperatura, se seguirán superando los 35ºC en zonas del interior de la mitad sur y en las depresiones del nordeste peninsular, sin descartar tampoco puntos de Mallorca y sur de las Islas Canarias e incluso los 40ºC en zonas del Guadalquivir. Las mínimas tampoco bajarán de 25ºC en el área mediterránea. El sábado hay posibilidad de chubascos y tormentas matinales y, como fenómeno más significativo para el fin de semana, las temperaturas serán elevadas en la mitad sur peninsular, la depresión del Ebro y el sur de las Islas Canarias. En la mayor parte del país se prevé tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados, con máximas que tienden a aumentar en las vertientes atlánticas y cantábricas, el Ebro y en las Islas Canarias también, mientras que en el área mediterránea este fin de semana descenderán. No obstante, seguirán superándose los 35ºC en el interior de la mitad sur y en depresiones del noreste peninsular, sin descartar el sur de Canarias, incluso en algunas zonas del Guadalquivir se pueden superar los 40ºC.

Compartir nota: Guardar Nuevo