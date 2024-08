Un fósil de larva de 500 millones de años conserva sus órganos internos

Un fósil increíblemente raro y detallado, llamado Youti yuanshi, representa uno de los primeros antepasados de los insectos, arañas, cangrejos y ciempiés modernos, según un estudio que publica Nature. Este fósil data de hace más de 520 millones de años, en el período Cámbrico, cuando los principales grupos animales que conocemos hoy en día estaban evolucionando por primera vez. Pertenece a un grupo llamado euartrópodos, que incluye a los insectos, arañas y cangrejos modernos. Lo que hace que este fósil sea tan especial es que la diminuta larva, no más grande que una semilla de amapola, tiene sus órganos internos conservados en una calidad excepcional. Utilizando técnicas avanzadas de escaneo de tomografía de rayos X de sincrotrón en Diamond Light Source, en Reino Unido, los investigadores generaron imágenes en 3D de regiones cerebrales en miniatura, glándulas digestivas, un sistema circulatorio primitivo e incluso rastros de los nervios que irrigan las simples patas y ojos de la larva. Este fósil permite a los investigadores observar bajo la piel de uno de los primeros antepasados de los artrópodos. El nivel de complejidad de la anatomía muestra que estos primeros parientes de los artrópodos eran mucho más avanzados de lo que los investigadores creían. El investigador principal, el Dr. Martin Smith de la Universidad de Durham, primer autor del estudio, dijo en un comunicado: "Cuando solía fantasear sobre el fósil que más me gustaría descubrir, siempre pensaba en una larva de artrópodo, porque los datos de desarrollo son fundamentales para comprender su evolución. "Pero las larvas son tan pequeñas y frágiles que las posibilidades de encontrar una fosilizada son prácticamente nulas, ¡o eso pensaba! Ya sabía que este fósil simple parecido a un gusano era algo especial, pero cuando vi las asombrosas estructuras preservadas debajo de su piel, me quedé boquiabierto: ¿cómo es posible que estas intrincadas características hayan evitado la descomposición y sigan estando aquí para verlas quinientos millones de años después?" La coautora del estudio, la Dra. Katherine Dobson de la Universidad de Strathclyde, dijo: "Siempre es interesante ver lo que hay dentro de una muestra usando imágenes en 3D, pero en esta increíble larva diminuta, la fosilización natural ha logrado una conservación casi perfecta". El estudio de esta larva antigua proporciona pistas clave sobre los pasos evolutivos necesarios para que simples criaturas parecidas a gusanos se transformaran en el sofisticado plan corporal de los artrópodos con extremidades, ojos y cerebros especializados. PROTOCEREBRO Por ejemplo, el fósil revela una región cerebral ancestral llamada "protocerebro" que luego formaría el núcleo de la cabeza segmentada y especializada de los artrópodos con sus diversos apéndices como antenas, piezas bucales y ojos. Esta cabeza compleja permitió a los artrópodos adoptar una amplia gama de estilos de vida y permitió que los artrópodos Los investigadores se convirtieron en los organismos dominantes en los océanos del Cámbrico. Detalles como estos también ayudan a rastrear cómo los artrópodos modernos obtuvieron su increíble complejidad y diversidad anatómica y llegaron a ser el grupo de animales más abundante en la actualidad. Los investigadores señalan que los fósiles llenan un vacío importante en nuestra comprensión de cómo se originó el plan corporal de los artrópodos y cómo se volvió tan exitoso durante la Explosión Cámbrica de la vida. Este notable espécimen se encuentra en la Universidad de Yunnan en China, donde fue descubierto originalmente.

