Sheinbaum nombra al exjefe del Supremo como su coordinador general de Política y Gobierno

Ciudad de México, 1 ago (EFE).- La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que Arturo Zaldívar, el polémico expresidente de la Suprema Corte (2019-2022), será su próximo coordinador general de Política y Gobierno, cargo en el que gestionará la implementación de la controvertida reforma judicial.

"Él nos va ayudar mucho porque le va a dar seguimiento a las reformas constitucionales, particularmente a la reforma del Poder Judicial, obviamente con la autonomía que eso significa, pero es importante el seguimiento", declaró Sheinbaum en su segundo anuncio del gabinete ampliado.

El nombramiento causa polémica porque la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, abrió una investigación en abril contra Zaldívar y funcionarios allegados a él por posible corrupción, enriquecimiento ilícito y otros delitos cuando él presidía el Poder Judicial.

Zaldívar renunció a la Suprema Corte en noviembre de 2023, aunque su periodo como ministro concluía en diciembre de 2024, para integrarse a la campaña de Sheinbaum, lo que permitió al presidente, Andrés Manuel López Obrador, nominar en su mandato un récord de cinco de los once integrantes de la SCJN.

"Este nombramiento me honra, me emociona y me compromete. Es para mí un privilegio de vida poder acompañar, como parte de su equipo, a la primera mujer presidenta de México, una mujer comprometida, sensible, brillante, científica, cercana a la gente", expresó ahora el jurista.

El principal encargo de Zaldívar será vigilar la implementación de las cerca de 20 reformas constitucionales que López Obrador y Sheinbaum impulsarán a partir del 1 de septiembre, cuando su alianza de partidos tenga la 'supermayoría' del Congreso, en especial la que permitirá la elección popular del Poder Judicial.

“Para dar seguimiento a todo el proyecto de reformas constitucionales de la próxima Administración, de manera muy particular la reforma judicial, que requiere una instrumentación, un seguimiento muy intenso, también para las iniciativas que ya están presentadas", apuntó Zaldívar.

Este es el segundo anuncio del gabinete ampliado de Sheinbaum, quien en su gabinete legal primero anunció a 10 hombres y 10 mujeres para ocupar las 18 secretarías de Estado, la jefatura de oficina de la Presidencia y la Consejería Jurídica del Ejecutivo.

Y la semana pasada reveló que mantendrá a Zoé Robledo como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el primer cargo del gabinete extendido, que contempla a los órganos desconcentrados y empresas del Estado.

La futura mandataria, quien asumirá el 1 de octubre, notificó ahora que la actual secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, será la nueva coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia.

También mantendrá a Carlos Torres como secretario técnico del Gabinete, y reiteró que Carlos Augusto Morales será su secretario particular.

De los 25 perfiles que ha anunciado Sheinbaum, 13 ya han ocupado un cargo de alto nivel con López Obrador (2018-2024), incluyendo cinco que repetirán en el mismo rol: Robledo, Torres, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y el secretario del Trabajo, Marath Bolaños. EFE

ppc/ajs

(foto)(video)