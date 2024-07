Just Eat se dispara en bolsa más de un 8% tras obtener un Ebitda de 203 millones hasta junio

Las acciones de Just Eat Takeaway.com, compañía dedicada al reparto de comida a domicilio, se han disparado este miércoles un 8,46% en la Bolsa de Ámsterdam tras informar de un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 203 millones de euros, un 42% superior en comparativa interanual y por encima de lo que anticipaban los mercados. De esta forma, los títulos de la multinacional han cerrado en los 11,79 euros, un 8,46% por encima de la apertura y con máximos intradía de hasta el 11%. No obstante, las pérdidas netas atribuidas aumentaron durante el semestre un 16,7%, hasta los 301 millones de euros. Igualmente, los ingresos descendieron un 0,7% a 2.571 millones de euros. Just Eat ha indicado que 1.014 millones de euros se generaron en América del Norte, un 8,3% menos, otros 692 millones en el norte de Europa, un 10,9% más, al tiempo que 672 millones procedieron de Reino Unido e Irlanda y 193 millones del sur de Europa, Australia y Nueva Zelanda. Estas dos últimas zonas geográficas vieron sus cifras subir un 6,8% y un bajar un 15,7%, respectivamente. De su lado, el número total de pedidos entre enero y junio en América del Norte se redujo un 8,6% para quedarse en 149 millones, mientras que en el norte de Europa se registraron 136 millones de pedidos, sin cambios. En cuanto al Reino Unido e Irlanda, allí se alcanzaron los 120 millones de pedidos, un 0,8% menos, y en el sur de Europa, Australia y Nueva Zelanda hubo un desplome del 16,7% tras entregarse 40 millones. "Impulsado por el crecimiento de nuestra base de socios, la ampliación de nuestra cobertura de distribución y los importantes avances tecnológicos, el crecimiento del valor bruto transaccional [GTV] siguió mejorando en el primer semestre de 2024", ha explicado el consejero delegado de la empresa, Jitse Groen. "Nuestro Ebitda ajustado creció hasta los 203 millones de euros en el primer semestre, un 42% más que en el mismo periodo del año anterior. Estamos bien encaminados para alcanzar nuestras previsiones para todo el año", ha asegurado. La compañía ha anunciado también el lanzamiento de un nuevo programa de recompra de acciones por un importe máximo de 150 millones de euros que se completará, a más tardar, el 31 de marzo de 2025. Además, cancelará el 5% del total de títulos que posee actualmente en cartera, o 10.998.303 participaciones. PREVISIONES Just Eat ha confirmado sus estimaciones para 2024 de un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 450 millones de euros. Después, la facturación fuera de Norteamérica mejorará entre un 2% y un 6%. La dirección seguirá explorando la venta parcial o total de Grubhub. "No hay certeza de que se vayan a acordar dichas acciones estratégicas ni de cuál será el calendario de dichos acuerdos. Se harán más anuncios cuando sea apropiado", ha recogido a este respecto la hoja de resultados.

