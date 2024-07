El 63% de los niños de familias vulnerables en España no puede ir de vacaciones, según Educo

El 63% de los niños y niñas que crecen en familias en situación de vulnerabilidad en España no puede ir de vacaciones, frente al 3% de la infancia que vive en hogares con más ingresos, según ha advertido la ONG Educo. De esta forma, la organización alerta de que la infancia vulnerable tiene "20 veces menos de posibilidades de tener vacaciones que los niños y niñas con más recursos". En concreto, Educo recuerda que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 1 de cada 3 menores de 18 años, el 34,1%, no puede irse ni una semana de vacaciones al año. Sin embargo, avisa de que este porcentaje es una media que "esconde importantes desigualdades" pues, mientras en los hogares con un mayor nivel de ingresos está en esta situación un 3,2% de los menores, en los de renta más bajas alcanza el 63,5%, casi el doble de la media. "Las vacaciones son una parte esencial de la vida de los niños y niñas e impacta en su desarrollo. Son parte de su educación y bienestar. Toda la infancia debería tener la oportunidad de salir del entorno habitual, conocer sitios nuevos, hacer excusiones o participar en actividades de ocio y deporte", ha afirmado la directora de Incidencia e Investigación de Educo, Macarena Céspedes. Educo señala que una de las opciones que tienen los niños para disfrutar de al menos una semana de vacaciones al año son las colonias y los campamentos urbanos. Sin embargo, advierte de que para las familias en riesgo de pobreza y exclusión, el precio de estas actividades es inasumible. Además, precisa que las plazas gratuitas son "insuficientes" y que "en ocasiones no incluyen la comida, algo básico para los hogares con menos recursos". Por ello, Educo pide que se inviertan más recursos públicos en las colonias y campamentos urbanos y se garanticen plazas para que todos los niños más vulnerables puedan acceder. Entre las consecuencias de no hacer actividades durante estos meses de verano, la ONG advierte de que, según la Fundación Bofill, puede suponer una pérdida del aprendizaje equivalente a dos o tres meses de escolarización. Además, avisa de que, según el INE, uno de cada tres hogares no puede mantener una temperatura suficientemente fresca en verano por lo que "muchos niños y niñas" pasan todo el día metidos en casa, sin ventiladores, solos y acompañados únicamente por las pantallas.

