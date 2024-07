Previa del España - Sudáfrica

La selección española masculina de hockey hierba, los 'RedSticks', se juegan prácticamente el pase a los cuartos de final de la competición en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 ante una Sudáfrica que es el rival con peor ranking del grupo pero, tras el empate contra Francia, los de Max Caldas no tienen ya demasiado margen de error. Los 'RedSticks' empataron este martes (3-3) contra Francia, tras ir perdiendo por 0-2, en la tercera jornada del grupo A y se vio frenada en su objetivo de alcanzar los cuartos de final. Ahora, con poco más de un día de descanso, deben darlo todo ante una Sudáfrica que no tiene ningún tipo de presión encima. Todo lo contrario les pasa a los 'RedSticks', con mejor ranking y más historia y, por ello, todo el peso de tener que lograr la victoria encima. Será clave la recuperación física, por jugar dos partidos seguidos, pero también la mental. Ese punto sumado ante Francia supo a mucho, viniendo de ir por debajo en el marcador, pero en realidad fue poco. Ante Sudáfrica, los españoles deben mejorar y poner en el césped la superioridad que se les supone sobre el papel. En la Pro League en junio de 2022, en Terrassa, España superó a Sudáfrica por 3-0 y por 5-3. Ahora, en París, quieren seguir con esa racha triunfal para sumar una victoria que se presume calve. "Sudáfrica es un equipo inexperto, pero con varios jugadores con muy buenas manos, calidad y muy rápidos. Son irregulares, con días muy buenos y otros que son flojos. Hace tiempo que no jugamos ante ellos y con un poco incógnita. Han cambiado nombres desde entonces, pero los buenos siguen siendo los mismos", matizó el seleccionador español, Max Caldas. Mientras que los 'RedSticks' empezaron de la peor manera con el 0-4 encajado ante Gran Bretaña, los de Caldas se recuperaron, y de qué manera, para superar a una Alemania (2-0) que no se esperaba tal exhibición española en París. Eso sí, contra Francia, con ese empate, el 'souflé' bajó. Por su parte, Sudáfrica empezó perdiendo contra Países Bajos por un ajustado 3-5, se crecieron para empatar ante Gran Bretaña (2-2) y, eso sí, cayeron con claridad ante la vigente campeona mundial Alemania (3-5). Su último partido será ante Francia, la anfitriona, y si tumban a los 'RedSticks' pueden tener el pase en sus manos. FICHA TÉCNICA. --EQUIPOS. ESPAÑA: Calzado (p); Alonso, Bonastre, Gispert, Vilallonga, Cunill, Iglesias, Basterra, Clapés, Reyne, Miralles, Calzado, Recasens, Menini, de Ignacio-Simó, Rodríguez y Font. SUDÁFRICA: Jones (p); Cassiem, Hobson, van Tonder, Cassiem, Sherwood, Horne, Kok, Guise-Brown, Julius, Bell, Spooner, Kraai, Ntuli, Mvimbi y Davis. --ESTADIO: Yves-du-Manoir. --HORA: 19.45/TVE.

Compartir nota: Guardar Nuevo