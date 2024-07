EEUU descarta que un conflicto entre Israel y Hezbolá sea "inevitable"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha descartado este martes que un conflicto directo entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá sea "inevitable" y ha reiterado el deseo de Washington de resolver la cuestión de forma diplomática. Así se ha pronunciado durante una rueda de prensa con motivo de su visita a Filipinas, donde se ha reunido con varios altos cargos del Gobierno. Allí, Austin ha asegurado que el país norteamericano no considera que esta "lucha" vaya a iniciarse en el futuro cercano a pesar de la tensión existente en la región a raíz de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. "Aunque hemos visto mucha actividad en la frontera norte de Israel y seguimos preocupados por la posibilidad de que esto se convierta en una lucha en toda regla, no creo que esta lucha sea inevitable", ha aseverado Austin. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Israel libre una guerra en dos frentes, Gaza y Líbano, Austin ha señalado que Israel "hará lo que necesite para defenderse", algo que "ha demostrado una y otra vez". Preguntado sobre si creía que Israel podía librar una guerra en dos frentes, Gaza y Líbano, Austin dijo que "Israel hará lo que necesite para defenderse y lo ha demostrado una y otra vez". Asimismo, ha recalcado el compromiso de Estados Unidos a ayudar a Israel a defenderse, pero ha subrayado que Washington espera una resolución pacífica. "Hemos sido claros al respecto desde el principio", ha aseverado antes de manifestar que "no queremos que eso ocurra". "Lo que queremos que ocurra es que las cosas se resuelvan de forma diplomática", ha insistido. El Ejército israelí y Hezbolá --respaldado por Irán y que cuenta con un importante peso político en Líbano-- mantienen una serie de enfrentamientos desde el 8 de octubre, un día después de los ataques perpetrados por Hamás, que se saldaron con cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, según las autoridades de Israel.

