Noah Lyles: "He estado en el fondo pero estoy en París más fuerte que antes"

París, 29 jul (EFE).- El velocista estadounidense Noah Lyles, que aspira a llevarse el triplete de oros en los Juegos Olímpicos de París en 100 metros, 200 y el relevo 4x100 metros, dijo este lunes que se considera "el atleta más rápido" de la actualidad y desveló sus problemas de salud mental al confesar que ha estado "en el fondo" pero ahora se encuentra "más fuerte que antes".

Lyles, que está siendo una de las principales estrellas desde su llegada a la Villa Olímpica de París, está disfrutando "cada momento" de su estancia en la capital francesa.

"Estoy en el escenario más grande del mundo y sé que he pasado por las partes más difíciles. He estado en el fondo. He luchado para volver a subir. He solucionado las debilidades. Ahora estoy aquí más fuerte que antes. Si pierdo esta vez no será porque me haya vencido a mí mismo, sino porque los rivales fueron mucho mejores. Pero para ser honesto si Noah Lyles está bien no hay nadie”, dijo el velocista estadounidense en conferencia de prensa.

“Sé que a algunos atletas les gusta salir de la Villa y quedarse en hoteles, pero a mí me gusta disfrutar de toda la experiencia olímpica, estar con otros atletas y cosas así. Ha sido un poco difícil para mí encontrar ese lugar dentro de la villa, y no quiero irme”, confesó.

Tras el bronce en los 200 en los Juegos de Tokio, el objetivo ahora, tres años después, ha cambiado.

“Necesitaba reflexionar sobre mí mismo. ¿Qué se necesita para tener la confianza suficiente para ir a una competición y decir que voy a ganar?. Ahí es donde me puse a trabajar duro. Fue entonces cuando decidí sentirme incómodo. Lanzándome a eventos que simplemente no son para mí. Este año obtuve una medalla de plata en los 60 metros en el Campeonato Mundial de pista cubierta. Hay toneladas de personas que afirman que tengo un comienzo horrible, pero alguien con un comienzo horrible no puede obtener una medalla de plata en los 60 metros”, aseveró.

“La línea entre la confianza y la arrogancia es muy difusa. Todo es una opinión. Por eso siempre digo que si has visto mi vida y has visto lo que he tenido que pasar, que me han dicho literalmente 'no puedes hacerlo' la mayor parte de mi vida, no hablarían así. Y aquí estoy otra vez. Logrando casi todo lo que me propongo", manifestó.

"Y es ganar esa confianza en cada paso del camino lo que poco a poco la va haciendo crecer más y más. Así que puedo entender por qué algunas personas no pueden ver la visión que yo veo. Y no culpo a nadie por eso, pero no desacredites mi visión solo porque quiero ir tras ella”, concluyó. EFE

drl lv