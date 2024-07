Maduro denuncia un intento de golpe de Estado y advierte de que "esta vez no va a haber debilidad"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado un "nuevo" intento de golpe de Estado contra los resultados de las elecciones presidenciales del domingo en una reedición del reconocimiento como presidente del opositor Juan Guaidó, como "una especie de Guaidó 2.0" y ha advertido de que "esta vez no va a haber debilidad". "Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado nuevamente de carácter fascista y contrarrevolucionario. Yo pudiera denominarlo una especie de Guaidó 2.0", ha afirmado Maduro desde la sede del Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE), donde se celebra el acto de proclamación de Maduro como presidente electo. "Ya nosotros vivimos esto. Esta película la vimos. La misma película, con un guión parecido. Los protagonistas somos los mismos. Por un lado, el pueblo que quiere paz, democracia, prosperidad, progreso. Y por otro lado, élites llenas de odio con un proyecto contrarrevolucionario fascista", ha añadido. Maduro ha indicaod que "hoy están ensayando los primeros pasos fracasados para desestabilizar a Venezuela". "Pero les digo a los involucrados y a los que avalen esta operación contra la democracia venezolana que la película ya la sabemos y esta vez no va a haber ningún tipo de debilidad", ha advertido. "Esta vez en Venezuela se respetará la Constitución, se respetará la ley y no se impondrá ni el odio, ni el fascismo, ni la mentira, ni la manipulación", ha remachado. El dirigente chavista ha recordado las dificultades de la campaña electoral, como el "intento permanente de asesinato". "Se intentó en varias circunstancias. En el mismo momento en que nosotros conversábamos del gobierno de los Estados Unidos, desde mayo del año pasado, se intentó asesinarme en cinco oportunidades", ha denunciado. A nivel internacional, Maduro ha resaltado que quienes cuestionan ahora el resultado electoral son los mismos que apoyaron los intentos previos de forzar un cambio político. "Es la misma ultraderecha fascista que hoy se ha cartelizado, toda la ultraderecha fascista, el grupo Vox de España; Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque de Colombia, el nazi fascista sociópata de (Javier) Milei; (el expresidente brasileño Jair) Bolsonaro, la misma ultraderecha y los mismos grupos dirigidos por el imperio norteamericano que ensayan la misma operación", ha señalado. Antes de su intervención, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, ha proclamado a Maduro presidente reelecto para el período 2025–2031. Amoros se ha felicitado además por el talante democrático del pueblo venezolano expresado a través del voto.

Compartir nota: Guardar Nuevo